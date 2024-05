Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, na którego posesji znajdowało się 1200 porcji handlowych metamfetaminy. Mieszkaniec Chojnowa handlował również bronią. Policjantom udało się znaleźć blisko 300 sztuk amunicji różnego rodzaju, magazynki do różnego rodzaju broni palnej, pistolety.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze przyjechali do jednego z domów na terenie Chojnowa w pow. legnickim. Szukali mężczyzny podejrzanego m.in. o nielegalne posiadanie broni oraz narkotyków. Nie zastali go, ale byli członkowie jego rodziny.

Ponad tysiąc porcji narkotyków

"Podczas sprawdzania pomieszczeń zabezpieczono blisko 300 szt. amunicji różnego rodzaju, magazynki do różnego rodzaju broni palnej, pistolety, strzelby - łącznie 10 sztuk oraz woreczki strunowe z metamfetaminą (blisko 1200 porcji handlowych) wraz ze sprzętem do porcjowania narkotyków" - przekazała asp. sztab. Monika Kaleta z KWP we Wrocławiu.