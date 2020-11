Ciało kobiety ukryte w kompostowniku na terenie ogródków działkowych. Wcześniej syn zgłosił jej zaginięcie

W czwartkowy wieczór w kompostowniku na terenie jednego z ogródków działkowych w Bielawie znaleziono skrępowane ciało 64-latki. Kilkadziesiąt godzin wcześniej zaginięcie kobiety zgłosił jej syn. Policjantom podał rysopis zaginionej i jej numer telefonu. Jak informowało "Radio Wrocław" policjanci, którzy namierzali sygnał telefonu kobiety stwierdzili, że ta się przemieszcza. Jej telefon logował się we Wrocławiu, w Świdnicy i w Bielawie. "Udało im się ustalić wreszcie miejsce, gdzie się znajduje – był to autobus, w którym podróżowała jednak tylko torebka kobiety" - informuje "Radio Wrocław".

Teraz mężczyzna, który zgłosił zaginięcie matki, jest podejrzany o jej zabójstwo. - Usłyszał usłyszał zarzut zabójstwa poprzez zadanie matce ciosów w głowę oraz uduszenie - mówi Tomasz Fedorszczak z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie. I dodaje, że zebrane do tej pory dowody "jednoznacznie wskazują, że to 32-latek jest sprawcą zbrodni". Zdaniem śledczych mężczyzna po dokonaniu zabójstwa wyniósł ciało matki z domu i ukrył je na terenie ogródków działkowych. Prokuratorzy wnioskują do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztu.