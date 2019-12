Rzecznik Sądu Najwyższego: prezydent nie ma już wyjścia

Video: tvn24

Emilewicz: jest mi przykro

22.12 | Jest mi przykro, że od kilku lat w sprawach wewnętrznych, które nas różnią, my bardzo szybko zamiast rozmawiać tutaj i dyskutować, to biegamy, donosząc nawzajem na siebie do Komisji Europejskiej czy też do innych polityków - powiedziała w "Faktach po Faktach" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że "to taki standard, który został wprowadzony przez opozycję, przez środowiska sędziowie w poprzedniej kadencji".

»