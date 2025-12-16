Logo TVN Warszawa
Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8

Korek na trasie S8
Zakorkowana trasa S8 w porannym szczycie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 na wysokości ulicy Gwiaździstej doszło do awarii autobusu. W okolicy Lasku na Kole doszło do zderzenia trzech aut, w tym ciężarówki. Niegroźne zdarzenia wygenerowały duże utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia z udziałem autobusu doszło na wysokości Gwiaździstej, przed wjazdem do szklanego tunelu w kierunku Poznania. Pasażerowie musieli opuścić autobus. Pojazd zalokował jeden pas, nie może zjechać. Według mapy Google, w najtrudniejszym momencie korek rozciągał się na odcinku niemal 15 kilometrów: od Głębockiej na Bródnie do Dywizjonu 303/Radiowej na Bemowie.

Korek na trasie S8
Korek na trasie S8
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zderzenie trzech aut

Ponadto, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki. Zablokowane zostały dwa pasy w kierunku Poznania.

- Doszło do kolizji, nikomu się nic nie stało. W zdarzeniu brały udział ciężarowa marki Scania, osobowe alfa romeo i skoda. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi i mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Według ustaleń reportera tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyka, jeden z samochodów się zapalił. - Na wysokości ulicy Dywizjonu 303 doszło do zderzenia tira i dwóch samochodów osobowych. Jedno auto osobowych zaczęło się palić, ale ogień został szybko opanowany. Korek ma w tej chwili blisko 10 kilometrów - zaznaczył po godzinie 9 reporter.

Zderzenie na S8
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na S8
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

