Daniel biegał po jezdni, wbiegł też na torowisko

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać daniela biegającego po jezdni na warszawskim Żoliborzu. Kierowcy musieli omijać zagubione zwierzę. Autor nagrania pomógł je asekurować.

Pan Krzysztof, autor nagrania, wyjaśnił, że do zdarzenia doszło w piątek. - Jechałem samochodem ulicą Mickiewicza w kierunku placu Wilsona, kiedy przed moją maskę wybiegł nagle daniel. Biegł tak przez chwilę, w pewnym momencie zacząłem go nagrywać, natomiast jednocześnie starałem się go także zabezpieczyć przed innymi autami, czyli w bezpiecznej odległości jechałem za nim dwoma pasami, tak żeby inny kierowca nie mógł mnie wyprzedzić - relacjonował.

Wbiegł na tory tramwajowe

- Zwierzę pobiegło następnie na tory tramwajowe, gdzie również starałem się je asekurować tak, by nie wbiegło z powrotem na ulicę. Niedługo później daniel wbiegł do niewielkiego parku przy ulicy Mickiewicza i tam musiałem go już zostawić - opisywał.

Mężczyzna zaznaczył, że sytuację zgłosił pod numer alarmowy 112. - Później dzwonił do mnie ktoś z Lasów Państwowych i dopytywał o szczegóły, tak że chyba go szukali, ale czy udało się go znaleźć i co się stało dalej, tego nie wiem - dodał.

Autorka/Autor:est, katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl