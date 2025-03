Zgubiła go tęsknota za partnerką

Policjanci odnaleźli poszukiwanego listem gończym 28-latka Źródło: KSP

Poszukiwany 28-latek wpadł w ręce policji, gdy przyjechał do Polski, żeby spotkać się z partnerką. Jego plany przejrzeli policjanci ze stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Za mężczyzną wydany był nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary oraz list gończy w związku z podejrzeniem o oszustwo w innej sprawie.

Stołeczna policja wyjaśnia, że poszukiwany mężczyzna ukrywał się w Niemczech, ponieważ miał na sumieniu kradzież i oszustwo. Za 28-latkiem został wydany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie list gończy, a dodatkowo Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza wydał nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego.

- Tęsknota za partnerką, która została we Wrocławiu, sprawiła, że 28-latek postanowił ją odwiedzić. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej, policjanci ze stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób dowiedzieli się o jego planach i pojechali do stolicy Dolnego Śląska, aby go zatrzymać - relacjonuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyzna trafił do więzienia

Mężczyzna został zaskoczony przez warszawskich i wrocławskich funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu trafił do policyjnej celi, skąd następnie przetransportowano go do zakładu karnego.

Policja zaznacza, że obywatel Ukrainy jest też podejrzany o oszustwo w innej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Poznań Grunwald.

- Zatrzymanie 28-latka to kolejny przykład skuteczności stołecznych specjalistów od poszukiwań osób, które ukrywają się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Działania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji sprawiają, że poszukiwani nie pozostają bezkarni - podkreśla mł. asp. Śniadała.

