Pomnik ofiar Rzezi Woli zdewastowany. "Zezwierzęcenie i hańba"

Urzędnicy interweniują w sprawie incydentu związanego z pomnikiem upamiętniającym rzeź mieszkańców Woli. Ktoś oblał go brązową cieczą. Burmistrz dzielnicy - Krzysztof Strzałkowski - zapewnia, że na miejscu już pracują policjanci.

"Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba. Nie odpuszczę sprawy. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani. Jeszcze dziś w porozumieniu z policją postaramy się odnowić tablicę" - dodał Strzałkowski.