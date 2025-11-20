Logo TVN Warszawa
Wola

Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 

Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała podejrzanych o udział w ''gangu przebierańców'' (materiał z 6.06.2022)
Powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i służbach specjalnych, tak wyłudzali łapówki. Akt oskarżenia obejmował 58 zarzutów. 16 zostało skazanych.

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie 16 osób, oskarżonych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła działalność w latach 2019-2020.

Podawali się za funkcjonariuszy służb specjalnych

Jak wskazała prokuratura, jeden z oskarżonych, podając się za funkcjonariusza służb specjalnych, posługiwał się atrapami broni oraz emblematami służbowymi, tworząc wrażenie dostępu do decydentów państwowych.

"Uwiarygadniał swoje rzekome wpływy, twierdząc, że utrzymuje bezpośrednie kontakty z ministrami, urzędnikami oraz osobami pełniącymi kluczowe funkcje w spółkach Skarbu Państwa" – powiadomiła prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Chodziło o powoływanie się na takie instytucje jak: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, ABW, Policja, PKN Orlen oraz PKO BP.

Śledczy ustalili, że oskarżeni nie posiadali faktycznego wpływu na działania funkcjonariuszy publicznych ani realnej możliwości załatwienia jakiejkolwiek z podejmowanych spraw.

Umorzenie postępowań karnych, zwolnienia z aresztu

"Żadna ze spraw, za które wręczano korzyści majątkowe, nie została ostatecznie załatwiona. Wręczającym korzyści majątkowe tłumaczono negatywne dla nich rozstrzygnięcia m.in. brakiem przekazania kolejnych transz łapówek" – wyjaśniła prok. Calów-Jaszewska.

Chodziło m.in. o umorzenie postępowań karnych i skarbowych, zwolnień z aresztu, uzyskania nienależnego dofinansowania z funduszu wsparcia PFR, zawarcia kontraktów na dostawy ropy naftowej do PKN Orlen S.A. oraz zbycia nieruchomości Skarbu Państwa. Za "pośrednictwo" w związku z próbą wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym drogi ekspresowej S7 przyjęto sumy takie, jak 220 tysięcy dolarów, 71 i 50 tysięcy euro.

Zdaniem Prokuratury Krajowej, środki pozyskane z przestępczej działalności inwestowane były m.in. w nieruchomości. Pochodzenie pieniędzy ukrywano przy wykorzystaniu rachunków bankowych osób trzecich.

Powoływanie się na wpływy, łapówki. 58 zarzutów

Akt oskarżenia obejmował 58 zarzutów, w tym powoływanie się na wpływy, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz obietnice załatwienia spraw w instytucjach publicznych.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sąd wymierzył organizatorowi procederu karę osiem lat więzienia, członkom grupy powołującym się na wpływy – kary bezwzględnego pozbawienia wolności, zaś osobom wręczającym korzyści majątkowe – kary pozbawienia wolności, w części przypadków z warunkowym zawieszeniem.

Ponadto sąd zasądził przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w wysokości ponad czterech milionów złotych.

Wyrok nie jest prawomocny. 

Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Śródmieście
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei

TVN24
TVN24
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem

Mokotów
Mokotów

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
Białołęka
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Śródmieście
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
Ochota
Weekendowe frezowania
Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach
Praga Południe
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Astronomiczna cena za działkę z historyczną zabudową
Wola
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa
Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
Ursus
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Śródmieście
Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono
Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"
TVN24
Miejskie przedszkola mierzą się z kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne)
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia
Klaudia Kamieniarz
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
Komunikacja
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Śródmieście
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
Śródmieście
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Pociąg towarowy uderzył w łosia
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
Targówek
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
Śródmieście
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
Żoliborz
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Śródmieście
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Śródmieście
