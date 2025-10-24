Tramwaje Warszawskie publikują nagranie ku przestrodze Źródło: Tramwaje Warszawskie/Facebook

Tramwaje Warszawskie zamieściły na Facebooku nagranie ku przestrodze, zaadresowane do rowerzystów. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Towarowej, w pobliżu skrzyżowania z Kolejową. Mężczyzna na rowerze jedzie ścieżką, a następnie przejazdem przez torowisko dla rowerów. Tramwaj ma wówczas zielone światła. Nieostrożny kierowca wjeżdża prosto pod skład.

"Rowerzysto, światła też są dla Ciebie! Poruszając się po mieście, jesteś pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego — tak jak kierowcy i piesi. Dlatego Twoje bezpieczeństwo zależy od przestrzegania przepisów" - podkreśliły Tramwaje Warszawskie w opisie nagrania.

Przypomniały, że czerwone światło to znak STOP — także dla rowerów. I zaznaczyły, że przejechanie przez skrzyżowanie "na czerwonym" może skończyć się bardzo źle.

"Zielone światło to moment, kiedy możesz bezpiecznie ruszyć, ale zawsze upewnij się, że droga jest wolna. Przed przejechaniem przez tory tramwajowe zawsze rozejrzyj się i upewnij, że nie nadjeżdża tramwaj. Pamiętaj, że tramwaj potrzebuje więcej czasu, by się zatrzymać" - przypomniały Tramwaje Warszawskie.