Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty

O rezultatach zbiórki poinformował były prezydent Warszawy, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa Marcin Święcicki. Przekazał, że pierwszego dnia kwesty powązkowskiej 171 osób zebrało ponad 180 tysięcy złotych. Łącznie, przez dwa dni, zebrano - podobnie jak w ubiegłym roku - około 258 tysięcy złotych.

Święcicki zapowiedział też plany remontowe na przyszły rok. - W planie na 2026 rok co najmniej 14 nagrobków - zapowiedział przewodniczący komitetu.

W zbieraniu datków co roku udział biorą aktorzy, dziennikarki, muzycy, pisarki, prezenterzy telewizyjni, przedstawicielki władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież.

Historia Starych Powązek

Cmentarz Powązkowski powstał dzięki Melchiorowi Szymanowskiemu, który w 1750 roku ofiarował 2,4 hektara gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Pierwszym pochowanym na Powązkach był ksiądz Wincenty Bartłomiej Skrzetuski. Jego pogrzeb odbył się w 1791 roku. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych Polaków, m.in.: Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego i Jana Kiepurę.

W 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb założono Aleję Zasłużonych. Rząd grobów w Alei otworzyło miejsce spoczynku Władysława Reymonta, autora "Chłopów" - laureata Literackiej Nagrody Nobla. Tu znajduje się symboliczny grób Stefana Starzyńskiego, przedwojennego prezydenta Warszawy, bohaterskiego obrońcy stolicy we wrześniu 1939 roku, zamordowanego przez Niemców. Symboliczne groby mają tu również prezydenci Ignacy Mościcki oraz przywódcy Państwa Polskiego Podziemnego. Spoczywają tu również lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, artyści, ludzie teatru i filmu, poeci, m.in.: Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Jadwiga Smosarska, Kalina Jędrusik, Józef Elsner, Stanisław Moniuszko, Bolesław Leśmian.

Po II wojnie światowej wiele pomników Starych Powązek niszczało. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, historyk sztuki prof. Stanisław Lorenz próbował zainteresować Ministerstwo Kultury i Sztuki stanem nekropolii. Gdy nie znalazł odzewu, zwrócił się do krytyka muzycznego Jerzego Waldorffa z prośbą o zorganizowanie społecznego komitetu ratującego cmentarz. Po raz pierwszy na Starych Powązkach kwestowano w 1974 roku. Akcja trwa nieprzerwanie od 51 lat.

