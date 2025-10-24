Auto dachowało na Okopowej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do kolizji doszło chwilę po godzinie 6 na ulicy Okopowej w rejonie skrzyżowania z Anielewicza.

- Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem land rover z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na torowisko, uszkadzając barierki rozdzielające pasy ruchu i dachował. Kierujący pojazdem wraz z pasażerami oddalili się z miejsca zdarzenia - informuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Tramwaj uderzył w bariery

Jak dodaje, chwilę później tramwaj linii 22 uderzył w uszkodzone przez kierowcę bariery.

Na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz służby Tramwajów Warszawskich. Policjanci prowadzą poszukiwania osób, które podróżowały land roverem i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Początkowo ruch tramwajowy był wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje linii 1, 22, 27 zostały skierowane na objazdy. Zarząd Transportu Miejskiego podał, że około godziny 7.20 przejazd został odblokowany.

