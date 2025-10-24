Logo TVN Warszawa
Wola

Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery

Auto dachowało na Okopowej
Auto dachowało na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Samochód osobowy wjechał na torowisko na Okopowej, dachował. Jego kierowca i pasażerowie uciekli. Chwilę później tramwaj uderzył w uszkodzone przez auto bariery, przez co wstrzymany został ruch w obu kierunkach.

Do kolizji doszło chwilę po godzinie 6 na ulicy Okopowej w rejonie skrzyżowania z Anielewicza.

- Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem land rover z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na torowisko, uszkadzając barierki rozdzielające pasy ruchu i dachował. Kierujący pojazdem wraz z pasażerami oddalili się z miejsca zdarzenia - informuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Auto dachowało na Okopowej
Auto dachowało na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Tramwaj uderzył w bariery

Jak dodaje, chwilę później tramwaj linii 22 uderzył w uszkodzone przez kierowcę bariery.

Na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz służby Tramwajów Warszawskich. Policjanci prowadzą poszukiwania osób, które podróżowały land roverem i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Początkowo ruch tramwajowy był wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje linii 1, 22, 27 zostały skierowane na objazdy. Zarząd Transportu Miejskiego podał, że około godziny 7.20 przejazd został odblokowany.

pc

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
