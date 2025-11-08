Logo TVN Warszawa
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"

Grób rodziców Chopina na Powązkach
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
"Paskudztwo", "koszmarek", "dziadostwo" - to tylko wybrane z krytycznych określeń współczesnej płyty w kształcie fortepianu, która stała się elementem historycznego grobowca rodziców Fryderyka Chopina na Powązkach. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo głosów, że czarna, błyszcząca płyta nie pasuje do otoczenia.

Grobowiec rodziców Fryderyka Chopina stoi tuż obok nagrobka Stanisława Moniuszki. Oba są w podobnym stylu. Ten pierwszy przeszedł w ostatnich tygodniach renowację, która zbiegła się z Konkursem Chopinowskim. W sieci pojawiły się głosy krytyki dotyczące czarnej, nowoczesnej płyty w kształcie fortepianu - elementu nagrobka.

Krytyka w mediach społecznościowych

Komentujący zauważyli, że tak nowoczesna forma nie wpisuje się w zabytkowy charakter miejsca, "wygląda jak element współczesnego designu" i kontrastuje swoim wyglądem z zabytkowymi, kamiennymi pomnikami w sąsiedztwie.

"Jest to grób rodziców kompozytora, więc powinien zostać poświęcony im samym. Oczywiście stosowne jest zaznaczenie, kogo dali światu. Jednak jest to miejsce pamięci dla nich.. Wyobrażacie sobie Państwo, żeby ktokolwiek stawiając komuś grób megalomańsko umieścił tam swój wizerunek..!? Etiuda wzburzenia w głowie" - czytamy w jednym z licznych postów na Facebooku.

Grób rodziców Chopina na Powązkach
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Sprawdziliśmy, kto stoi za umieszczeniem na grobie spornej płyty.

W Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina ustaliliśmy, że fundatorem czarnej płyty jest osoba prywatna – jej imię i nazwisko zostało wygrawerowane z przodu. Okazało się również, że płyta stoi przy grobie rodziców Chopina od około 10 lat. Zgodę na umieszczenie płyty wydał poprzedni proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie.

Formalnie wszystko odbyło się zgodne z prawem i zaleceniami konserwatora zabytków - podkreślił Instytut.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eric Lu
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
TVN24
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście

Autorka/Autor: ag/ec

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Okolice
Wypadek na kolei pod Nasielskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Okolice
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Okolice
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Okolice
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Okolice
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
