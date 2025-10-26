Zostawiają hulajnogi w przypadkowych miejscach. Burmistrz Woli chce to ograniczyć

Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem Źródło: TVN24

Strzałkowski skierował też pismo do Zarządu Dróg Miejskich i do trzech głównych operatorów wypożyczających hulajnogi elektryczne z propozycją spotkania w tej sprawie przy okrągłym stole.

Przykładem Stare Miasto

Burmistrz podkreślił, że wprowadzono już takie ograniczenia na terenach pozostających w gestii ZDM. Problemem są drogi dzielnicowe, parki, skwery i podwórka. Chciałby też, aby zakończenie wypożyczenia było możliwe tylko w wyznaczonych obszarach.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyrysować obszary podwórek, skwerów i parków, gdzie jazda tymi wynajmowanymi hulajnogami nie jest możliwa i gdzie ich zdanie nie będzie możliwe - powiedział Strzałkowski.

Jako przykład podał Stare Miasto, które jest wyłączone z funkcjonowania hulajnóg elektrycznych - wyłączają się one, wjeżdżając na ten obszar.

- Liczę, że wypracujemy porozumienie, a jeżeli go nie wypracujemy, będziemy się do tego przymierzać od strony administracyjnej - zaznaczył.

Przypomniał, że Wola ma praktykę regulowania ruchu na podwórkach. Mogą tam parkować tylko mieszkańcy mający identyfikator.

Burmistrz chce zmiany regulaminu

– Zamierzamy tak pozmieniać regulaminy, np. parków, żeby zakazać pozostawiania tych urządzeń, a w ostateczności nawet ruchu tam, gdzie nie dojdziemy do porozumienia – powiedział Strzałkowski.

Dodał, że liczymy też na dobrą wolę operatorów, którym też powinno zależeć na tym, żeby ich marka nie kojarzyła się z bałaganem i nie wywoływała negatywnych emocji wśród mieszkańców.

Strzałkowski podkreślił, że dzielnica będzie się wzorowała na rozwiązaniach, które ZDM zastosował na drogach publicznych.

– Będziemy szukać rozwiązań administracyjnych związanych z pozostawianiem elektrycznych hulajnóg na terenach wspólnych. To nie jest oczywiście łatwe, ale będziemy się starali w ramach prac porządkowych taki sprzęt usuwać. A operatorzy będą musieli zapłacić, żeby go odebrać – wyjaśnił.

Podkreślił też, że problem ten nie jest do końca uregulowany na poziomie ustawowym.

Temat porzucanych hulajnóg poruszył w interpelacji wolski radny Kamil Giemza, który zwrócił uwagę, że hulajnogi często są poprzewracane, pozostawiane na środku przejść, blokują dostęp do ławek, wejścia do budynków czy przejścia dla pieszych. Stwarzają tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza osób starszych, niedowidzących czy dzieci.