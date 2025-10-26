Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Zostawiają hulajnogi w przypadkowych miejscach. Burmistrz Woli chce to ograniczyć

Burmistrz Woli chce ograniczeń w parkowaniu hulajnóg (zdj. ilustracyjne)
Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem
Źródło: TVN24
Burmistrz warszawskiej Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiedział, że będzie starał się o ograniczenie możliwości pozostawiania hulajnóg elektrycznych na terenie dzielnicy. Chodzi głównie o parki, skwery czy osiedlowe podwórka. Zakończenie wypożyczenia i pozostawienie pojazdu możliwe byłoby jedynie w wyznaczonych obszarach.

Strzałkowski skierował też pismo do Zarządu Dróg Miejskich i do trzech głównych operatorów wypożyczających hulajnogi elektryczne z propozycją spotkania w tej sprawie przy okrągłym stole.

Przykładem Stare Miasto

Burmistrz podkreślił, że wprowadzono już takie ograniczenia na terenach pozostających w gestii ZDM. Problemem są drogi dzielnicowe, parki, skwery i podwórka. Chciałby też, aby zakończenie wypożyczenia było możliwe tylko w wyznaczonych obszarach.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyrysować obszary podwórek, skwerów i parków, gdzie jazda tymi wynajmowanymi hulajnogami nie jest możliwa i gdzie ich zdanie nie będzie możliwe - powiedział Strzałkowski.

Jako przykład podał Stare Miasto, które jest wyłączone z funkcjonowania hulajnóg elektrycznych - wyłączają się one, wjeżdżając na ten obszar.

- Liczę, że wypracujemy porozumienie, a jeżeli go nie wypracujemy, będziemy się do tego przymierzać od strony administracyjnej - zaznaczył.

Przypomniał, że Wola ma praktykę regulowania ruchu na podwórkach. Mogą tam parkować tylko mieszkańcy mający identyfikator.

Burmistrz chce zmiany regulaminu

– Zamierzamy tak pozmieniać regulaminy, np. parków, żeby zakazać pozostawiania tych urządzeń, a w ostateczności nawet ruchu tam, gdzie nie dojdziemy do porozumienia – powiedział Strzałkowski.

Dodał, że liczymy też na dobrą wolę operatorów, którym też powinno zależeć na tym, żeby ich marka nie kojarzyła się z bałaganem i nie wywoływała negatywnych emocji wśród mieszkańców.

Strzałkowski podkreślił, że dzielnica będzie się wzorowała na rozwiązaniach, które ZDM zastosował na drogach publicznych.

– Będziemy szukać rozwiązań administracyjnych związanych z pozostawianiem elektrycznych hulajnóg na terenach wspólnych. To nie jest oczywiście łatwe, ale będziemy się starali w ramach prac porządkowych taki sprzęt usuwać. A operatorzy będą musieli zapłacić, żeby go odebrać – wyjaśnił.

Podkreślił też, że problem ten nie jest do końca uregulowany na poziomie ustawowym.

Temat porzucanych hulajnóg poruszył w interpelacji wolski radny Kamil Giemza, który zwrócił uwagę, że hulajnogi często są poprzewracane, pozostawiane na środku przejść, blokują dostęp do ławek, wejścia do budynków czy przejścia dla pieszych. Stwarzają tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza osób starszych, niedowidzących czy dzieci.

Autorka/Autor: katke/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Hulajnogi
Czytaj także:
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Pożar auta przed stacją paliw
Wybuch i pożar auta przy stacji paliw. Nagranie
Włochy
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
Okolice
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
Ochota
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
Okolice
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Okolice
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
Białołęka
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
Bielany
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
Okolice
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Okolice
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Najnowsze
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Okolice
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki