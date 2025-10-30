Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

"Tak się kończy próba ominięcia korka"

Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
Naprawa pękniętej szyny w alei "Solidarności" (archiwum)
Źródło: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl
Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski pokazał, jak kierowcy próbują omijać utrudnienia spowodowane budową nowej drogi dla rowerów. Jeden z nich utknął na rozkopanym pasie ruchu. "To niestety nie pierwsza taka sytuacja" - pisze samorządowiec.

"Tak się kończy próba ominięcia korka tuż przy ratuszu" - rozpoczyna swój wpis burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Post pojawił się w mediach społecznościowych, na jednej z lokalnych grup. Zawiera zdjęcie auta, które wjechało na wyłączony z ruchu i rozkopany pas alei "Solidarności" w rejonie Urzędu Dzielnicy Wola.

Burmistrz wyjaśnił, że trwa tam budowa nowej ścieżki rowerowej i w związku z tym są utrudnienia w ruchu, których doświadczają wszyscy kierowcy.

"Apeluję o rozwagę, uwagę i trochę cierpliwości, szczególnie w taką pogodę. To niestety nie pierwsza taka sytuacja..." - pisze Strzałkowski.

Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
Źródło: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Budowa ścieżki rowerowej

Drogowcy rozpoczęli latem budowę nowej drogi rowerowej w alei "Solidarności". Docelowo będzie ona miała około kilometra długości. Prace toczą się na odcinku między Okopową i aleją Jana Pawła II.

W ramach inwestycji północna jezdnia alei "Solidarności", czyli nitka w kierunku Bemowa będzie zostanie zwężona dla ruchu kołowego. Zamiast dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa. Parkowanie będzie przeniesione z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu.

Początek budowy drogi rowerowej w alei "Solidarności"
Początek budowy drogi rowerowej w alei "Solidarności"
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że nowa ścieżka pozwoli na utworzenie korytarza rowerowego z Bemowa, biegnącego wzdłuż ulic Górczewskiej, Leszno i alei "Solidarności" do alei Jana Pawła II. "Zapewnimy też bezpośredni dojazd na dwóch kółkach do Urzędu Dzielnicy Wola i znajdującej się przy nim stacji Warszawskiego Roweru Publicznego - Veturilo" - podali w komunikacie drogowcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania
Okolice
Kierowca zatrzymał auto na przejeździe kolejowym, bo chciał zrobić zdjęcie
Zatrzymał auto na przejeździe, by "zrobić zdjęcie dla ukochanej"
Okolice
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Na nic nie reagowała. Przejechała tak kilkadziesiąt kilometrów
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Strzałkowski / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
Śródmieście
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Na nic nie reagowała. Przejechała tak kilkadziesiąt kilometrów
Okolice
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
Targówek
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont
Okolice
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Co się wydarzyło? Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
Śródmieście
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
Śródmieście
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
Bielany
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
Wola
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Okolice
Aplikacja mObywatel
Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków
Śródmieście
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
Okolice
PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
Gdzie przekierują pociągi?
Śródmieście
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Śródmieście
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Okolice
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Okolice
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu przyklejonego do ściany
Klaudia Kamieniarz
Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie
Cysterna z azotem na boku. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
Wola
Ulica Karowa, 1948r.
Niepublikowane zdjęcia powojennej Warszawy
Piotr Bakalarski
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
Okolice
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
Praga Północ
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
Praga Południe
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
Śródmieście
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Śródmieście
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej
Okolice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
Śródmieście
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki