"Tak się kończy próba ominięcia korka tuż przy ratuszu" - rozpoczyna swój wpis burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Post pojawił się w mediach społecznościowych, na jednej z lokalnych grup. Zawiera zdjęcie auta, które wjechało na wyłączony z ruchu i rozkopany pas alei "Solidarności" w rejonie Urzędu Dzielnicy Wola.

Burmistrz wyjaśnił, że trwa tam budowa nowej ścieżki rowerowej i w związku z tym są utrudnienia w ruchu, których doświadczają wszyscy kierowcy.

"Apeluję o rozwagę, uwagę i trochę cierpliwości, szczególnie w taką pogodę. To niestety nie pierwsza taka sytuacja..." - pisze Strzałkowski.

Budowa ścieżki rowerowej

Drogowcy rozpoczęli latem budowę nowej drogi rowerowej w alei "Solidarności". Docelowo będzie ona miała około kilometra długości. Prace toczą się na odcinku między Okopową i aleją Jana Pawła II.

W ramach inwestycji północna jezdnia alei "Solidarności", czyli nitka w kierunku Bemowa będzie zostanie zwężona dla ruchu kołowego. Zamiast dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa. Parkowanie będzie przeniesione z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu.

Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał, że nowa ścieżka pozwoli na utworzenie korytarza rowerowego z Bemowa, biegnącego wzdłuż ulic Górczewskiej, Leszno i alei "Solidarności" do alei Jana Pawła II. "Zapewnimy też bezpośredni dojazd na dwóch kółkach do Urzędu Dzielnicy Wola i znajdującej się przy nim stacji Warszawskiego Roweru Publicznego - Veturilo" - podali w komunikacie drogowcy.

