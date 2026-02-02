Logo TVN Warszawa
Wola

Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła. Awarie "związane z niskimi temperaturami"

Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria Ciepłownicza na Żoliborzu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W poniedziałek w Warszawie doszło do dwóch awarii ciepłowniczych. Dostaw ciepła zostali pozbawieni mieszkańcy ośmiu budynków zlokalizowanych na Woli i Bemowie. O awariach poinformowało także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Pierwsza z awarii ma miejsce na Woli, w rejonie skweru Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Wstrzymane zostały dostawy ciepła do sześciu budynków - mówi nam Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolii.

Ciepło do budynków na Woli ma powrócić o północy.

Do drugiej awarii ciepłowniczej doszło przy ulicy Koszuta na osiedlu Jelonki na Bemowie. Tam ciepła zostali pozbawieni mieszkańcy dwóch budynków. Skutki awarii będą odczuwalne do godz. 18.

- Wszystkie awarie w dostawie ciepła związane są z panującymi niskimi temperaturami. Nasz zespół pracuje 24 godziny na dobę, monitorujemy teren całej Warszawy, prowadzimy działania w terenie – zapewnia rzecznik Veolii.

Tutaj ciepło już wróciło

Przypomnijmy, w niedzielę w Warszawie doszło do kilku awarii ciepłowniczych m.in. w Śródmieściu, na Mokotowie i Żoliborzu. Bez ogrzewania zostali mieszkańcy ulicy Widok. Jak mówi nam rzecznik Veolii, niezbędna była wymiana części uszkodzonego tam rurociągu. Ciepło do mieszkań wróciło około 4 nad ranem w poniedziałek.

Jedną z największych awarii ciepłowniczych w niedzielę odnotowano przy ulicy Przasnyskiej na Żoliborzu. Pozbawione ciepła zostało 20 budynków. – Uszkodzeniu uległa tam magistrala ciepłownicza pod ścieżka rowerową. Awaria została naprawiona, a ciepło do mieszkań wróciło o godzinie 3.55 rano – podaje Paweł Zbiegniewski, ale zastrzega, że aby kaloryfery były w pełni ciepłe po takiej awarii, potrzeba kilku godzin.

Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy bez wody

Fala mrozów dostarcza pracy także wodociągowcom. W poniedziałek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zarejestrowało awarie w czterech dzielnicach.

Na liście lokalizacji pozbawionych wody można znaleźć: Włochy, Bielany, Białołękę oraz Ursynów. MPWiK wskazuje, że trwa naprawa awarii w rejonie ulic: 1 Sierpnia 11, 21, 24, 26 i Solińskiej 19A. Na Ursynowie odnotowano brak wody przy ulicy Sarabandy. Na Bielanach awaria występuje przy Rodziny Połanieckich 34 i 34A oraz Marka Hłaski 1 i 3. Największa awaria wodociągowa ma miejsce na Białołęce, dotyczy adresów: ul. Kasztanowa 4, 6, 8, 8B, 8A, 9, 10, 10A, 12, 17, 19, 21, 23 oraz 25, jak też ul. Portowa 30 i 32.

Wody nie ma także w podwarszawskim Piastowie, tam doszło do awarii na ulicach Edwarda Słońskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema oraz w al. Józefa Piłsudskiego.

Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat

Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat

METEO
Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"

Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"

Komunikacja

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

