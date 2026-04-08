Kładka na Dworcu Zachodnim będzie zamknięta

Dworzec Zachodni otwarty w całości

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 9 kwietnia do 7 maja zaplanowaliśmy ułożenie nowej nawierzchni na kładce, schodach oraz jej rampie północnej. Zostanie ona wykonana z żywicy, dlatego prace nie mogły być realizowane zimą, kiedy finalizowaliśmy modernizację Warszawy Zachodniej. W czasie prac kładka będzie wyłączona z użytkowania" - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Dojście na perony przez przejście podziemne

Organizacja ruchu na dworcu Warszawa Zachodnia

Dojście na perony będzie możliwe przez przejście podziemne. Wejścia do tunelu znajdują się: od strony Alei Jerozolimskich oraz od strony ulicy Tunelowej.

Przejście łączy stację z dzielnicami Ochota i Wola. Pod 20 torami znalazło się miejsce na: 26 punktów usługowych, kasy biletowe, toalety, poczekalnie. Tunel ma około 500 metrów długości, co czyni go najdłuższym przejściem podziemnym dla pasażerów na sieci zarządzanej przez PKP PLK.

Dziewięć nowoczesnych peronów

Po przebudowie stacja Warszawa Zachodnia ma dziewięć zadaszonych, nowoczesnych peronów. Wszystkie są wyposażone w ławki, tablice informacyjne, ekrany z rozkładami jazdy, system nagłośnienia. Na dachach zamontowano panele fotowoltaiczne, które pokrywają około 1/3 zapotrzebowania stacji na energię elektryczną.

Modernizacja dworca kosztowała około 2,5 mld zł netto.

