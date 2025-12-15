Trzy auta rozbite na S7

Zderzenie na S7 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło około godziny 10. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Zderzyły się trzy samochody osobowe. Auta, biorące udział w zdarzeniu, stoją już na pasie awaryjnym – relacjonował po godzinie 10.30 reporter. Na miejscu były policja i pogotowie, choć nikt nie został ranny.

Zderzenie na S7 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Auta są mocno uszkodzone, jedno z nich straciło zderzak. - Części samochodów leżą na pozostałych pasach w związku z czym inni kierowcy zwalniają. Jednak nie tworzą się większe korki – ostrzegał Mżyk.

Informację o utrudnieniach podała też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Nadarzyna. Ruch odbywa się pozostałymi pasami" - ostrzegali drogowcy.