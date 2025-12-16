Po zderzeniu auta blokowały chodnik i część skrzyżowania

Zderzenie aut w alei Krakowskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

O zdarzeniu poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

- Doszło do niego na skrzyżowaniu ulicy Bakalarskiej z aleją Krakowską. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich to przewóz osób. Na miejscu jest karetka pogotowia, ratownicy badają uczestników zdarzenia. Samochód osobowy został zepchnięty na chodnik, przewóz blokuje cześć skrzyżowania - relacjonował Mżyk.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.08. Kierowcy byli trzeźwi, nie ma osób rannych. Zderzyły się dwie toyoty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa, skręcając na skrzyżowaniu w lewo. Na miejscu pracują policjanci - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie aut w alei Krakowskiej Zderzenie aut w alei Krakowskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie aut w alei Krakowskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie dwóch aut osobowych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Zderzenie aut w alei Krakowskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl