Włochy

Po zderzeniu auta blokowały chodnik i część skrzyżowania

Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W alei Krakowskiej po zderzeniu dwóch samochodów osobowych występowały chwilowe utrudnienia. Uczestnicy zdarzenia byli pod opieką ratowników. Auta blokowały część skrzyżowania z ulicą Bakalarską.

O zdarzeniu poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

- Doszło do niego na skrzyżowaniu ulicy Bakalarskiej z aleją Krakowską. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich to przewóz osób. Na miejscu jest karetka pogotowia, ratownicy badają uczestników zdarzenia. Samochód osobowy został zepchnięty na chodnik, przewóz blokuje cześć skrzyżowania - relacjonował Mżyk.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.08. Kierowcy byli trzeźwi, nie ma osób rannych. Zderzyły się dwie toyoty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa, skręcając na skrzyżowaniu w lewo. Na miejscu pracują policjanci - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie dwóch aut osobowych
Zderzenie dwóch aut osobowych
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

