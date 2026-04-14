Włochy Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem

Autobusy podstawione przy stacji kolejowej w Otwocku Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W środę o godz. 6 rano rozpocznie się asfaltowanie prawego pasa Alei Krakowskiej w stronę Raszyna. Chodzi o fragment od ulicy Lipowczana do Rękodzielniczej.

Zmiany w ruchu

W związku z planowanymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Za ulicą Boryny drogowcy wygrodzą prawy pas, a od Lipowczana przejezdny będzie już tylko jeden. Ponadto zamknięty będzie prawy i środkowy pas.

"Na jezdnię boczną Alei Krakowskiej przedsiębiorcy i klienci wjadą od Janiszowskiej, przy remontowanej jezdni nie będzie można parkować" - podał Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Zmieni się też organizacja kursowania komunikacji miejskiej. W czasie frezowania autobusy linii: 141, 154, 317, N38 i N88 nie zatrzymają się na przystanku Instytut Lotnictwa 02.

Remont prawego pasa Alei Krakowskiej Źródło: UM Warszawa

Jak dojechać do Leonidasa, Janiszowskiej i Cyprysowej?

"Połączenie z Aleją Krakowską stracą ulice: Leonidasa, Janiszowska i Cyprysowa. Kierowcy dojadą do nich z ulicy Łopuszańskiej Orzechową, a następnie: Leonidasa, Muszkieterów i Mineralną" - wyjaśnił rzecznik ZDM.

Zmiany w ruchu będą obowiązywały do soboty, 18 kwietnia do godz. 4 rano - wówczas drogowcy przewidują koniec prac.