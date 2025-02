Poszerzenie strefy płatnego parkowania. Drogowcy badają dwie lokalizacje

Posłuchaj Wstrzymaj Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg Miejskich zastanawia się nad dalszym rozwojem strefy płatnego parkowania. Analizy dotyczą kolejnej części Mokotowa oraz - to nowość - Włoch. Na razie drogowcy nie widzą potrzeby wprowadzania strefy na Ursynowie.

W tym roku drogowcy planują przeprowadzenie badań parkingowych w dwóch lokalizacjach – na Służewcu i we Włochach. - Jeśli chodzi o Włochy, to tematem są okolice Okęcia, czyli te miejsca, w których kierowcy pozostawiają auta korzystając z lotniska. Dokładnego obszaru jeszcze nie mogę podać, bo cały czas jesteśmy w trakcie uzgadniania szczegółów z władzami dzielnicy. Same badania planujemy na okres przed wakacjami - informuje nas rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Zapytany, kto wnioskował o zmiany, odpowiedział: - To jest przede wszystkim inicjatywa dzielnicy. Wydaje się, że to zjawisko, o którym wspomniałem wcześniej, rzeczywiście uzasadnia zastosowanie tam SPPN. Po to właśnie są badania, żebyśmy to mieli czarno na białym.

Na Kabatach na razie bez SPPN

W grudniu ubiegłego roku ursynowski radny Mateusz Rojewski (Prawo i Sprawiedliwość) domagał się wprowadzenia SPPN na Kabatach, gdzie wiele osób zostawia samochody na ulicach i kontynuuje podróż metrem. W rozmowie z portalem haloursynow.pl, powoływał się na mieszkańców, którzy skarżą się na przepełnione parkingi i rozjeżdżanie trawników w okolicach stacji metra Kabaty.

Pomysł nie spodobał się burmistrzowi dzielnicy Robertowi Kempie. Stwierdził, że to zaburzyłoby spójność systemu, który obecnie kończy się na Mokotowie, a kolejne obszary nie mogą być dodawane wyspowo. - Postulowanie go dla Kabat oznaczałoby wprowadzenie strefy płatnego postoju na całej długości Ursynowa - od Kabat aż do Mokotowa. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie, to jestem kategorycznie przeciwny - argumentował Kempa.

Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski potwierdził, że nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem SPPN na Ursynowie.

Sukcesywne rozszerzanie strefy

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego funkcjonuje w Warszawie od 1999 roku, początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona między innymi o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 roku granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast alei "Solidarności" sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi Północ. Od 2020 roku jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi Północ, Żoliborz i Ochotę, plac Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 4 listopada 2024 za parkowanie trzeba płacić na Saskiej Kępie i Kamionku. 3 lutego 2025 roku strefa powiększyła się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.