Polski i Paryża nie zobaczą. Egipcjanie musieli wrócić do domu

- Cudzoziemcy legitymowali się oryginalnymi egipskimi paszportami, dodatkowo dla potwierdzenia turystycznego celu przyjazdu do Polski przedstawili wydruki rezerwacji hotelowych i biletów do Paryża, jak również powrotne do Kairu. Problem w tym, że rezerwacje okazane funkcjonariuszom Straży Granicznej nie zostały opłacone, co więcej po kontakcie telefonicznym z hotelami uzyskano informację, że żaden z mężczyzn nie widnieje na liście gości hotelowych w podanych termiach - przekazuje, Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.