Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Podróż 14 cudzoziemców zakończyła się na lotnisku

14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Przylecieli z różnych krajów, ale do Polski się nie dostali. Podróż zakończyli na Lotnisku Chopina, ponieważ strażnicy graniczni odmówili im przekroczenia granicy. 14 osób musiało wrócić do swoich krajów.

Podczas kontroli granicznych prowadzonych na Lotnisku Chopina, funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy nie spełniają warunków uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Wśród osób, którym wydano decyzje o odmowie wjazdu, było siedmiu obywateli Gruzji oraz obywatele Afganistanu, Wietnamu, Azerbejdżanu, Arabii Saudyjskiej, Albanii, Ukrainy i Mołdawii.

Niektórzy to osoby niepożądane w Schengen

"Powody odmów były zróżnicowane, od braku wymaganych dokumentów pobytowych, w tym wiz i środków finansowych pozwalających na utrzymanie podczas pobytu, po niezgodność celu przyjazdu z deklarowanym. W kilku przypadkach cudzoziemcy wykorzystali już dopuszczalny okres pobytu na obszarze Schengen. W czterech przypadkach funkcjonariusze ujawnili, że dane podróżnych figurują w systemach informatycznych jako osób niepożądanych na terytorium państw strefy Schengen" - podała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Wszyscy podróżni, którym odmówiono wjazdu, otrzymali stosowne decyzje, po czym większość z nich opuściła terytorium RP, wracając do państw, z których przylecieli

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
Straż Graniczna
Czytaj także:
Policja szuka tego mężczyzny
Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lecieli do Nowego Jorku, lądowali w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
Włochy
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Śródmieście
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza podczas wiecu PiS
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
Wawer
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wróciły na Marszałkowską. Ale to nie koniec prac
Śródmieście
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki