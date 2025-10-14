Podróż 14 cudzoziemców zakończyła się na lotnisku

Podczas kontroli granicznych prowadzonych na Lotnisku Chopina, funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy nie spełniają warunków uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Wśród osób, którym wydano decyzje o odmowie wjazdu, było siedmiu obywateli Gruzji oraz obywatele Afganistanu, Wietnamu, Azerbejdżanu, Arabii Saudyjskiej, Albanii, Ukrainy i Mołdawii.
Niektórzy to osoby niepożądane w Schengen
"Powody odmów były zróżnicowane, od braku wymaganych dokumentów pobytowych, w tym wiz i środków finansowych pozwalających na utrzymanie podczas pobytu, po niezgodność celu przyjazdu z deklarowanym. W kilku przypadkach cudzoziemcy wykorzystali już dopuszczalny okres pobytu na obszarze Schengen. W czterech przypadkach funkcjonariusze ujawnili, że dane podróżnych figurują w systemach informatycznych jako osób niepożądanych na terytorium państw strefy Schengen" - podała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.
Wszyscy podróżni, którym odmówiono wjazdu, otrzymali stosowne decyzje, po czym większość z nich opuściła terytorium RP, wracając do państw, z których przylecieli
