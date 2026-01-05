Logo TVN Warszawa
Włochy

Paszport oryginalny, ale problem był z wizą

Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
28-letni obywatel Pakistanu przyleciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas kontroli granicznej na Lotnisku Chopina pokazał oryginalny paszport z łotewską wizą. Ta jednak wzbudziła podejrzenia strażników granicznych.

Do zdarzenia doszło 4 stycznia, po wylądowaniu samolotu rejsowego z Abu Zabi.

"Podczas kontroli paszportowej cudzoziemiec przedstawił funkcjonariuszowi Straży Granicznej oryginalny pakistański paszport z łotewską wizą typu D oraz bilet lotniczy do Rygi, deklarując zamiar podjęcia tam pracy. Nie posiadał jednak żadnych dokumentów uzupełniających, które potwierdzałyby cel i warunki planowanego pobytu" - podaje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "W toku szczegółowej analizy dokumentów funkcjonariusze stwierdzili, że wiza umieszczona w paszporcie znacząco odbiega od obowiązującego wzoru. Dodatkowe czynności przeprowadzone na drugiej linii kontroli granicznej jednoznacznie potwierdziły, że została podrobiona na wzór oryginalnej" – dodaje.

Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Źródło: NOSG

Chce ochrony międzynarodowej w Polsce

Pakistańczykowi odmówiono wjazdu na terytorium Polski, a równocześnie wszczęto postępowanie karne w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów.

Został przesłuchany, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Zadeklarował jednak wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce.

***

W pierwszy weekend 2026 roku 15 cudzoziemców podróż do Polski zakończyło po przylocie na Lotnisko Chopina. Nie dostali zgody na przekroczenie granicy państwowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/NOSG

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Czytaj także:
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili chłopca w zamkniętym aucie
Śródmieście
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
Targówek
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
Śródmieście
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą. To bardzo niebezpieczne"
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
Ursynów
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
Wola
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
Bemowo
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
Wola
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca nie poniesie kary
Ursynów
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Pchli targ w miejscu świątecznego jarmarku. Był pomysł, jest odpowiedź
Śródmieście
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Zapaliła się sadza w kominie
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
Śródmieście
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
Ursynów
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Włochy
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
Praga Południe
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
Ursus
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne. Lądował śmigłowiec ratunkowy
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

