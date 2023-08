"Kiedy weszli do mieszkania zrozumiał, że odpowie za przestępstwo, którego się dopuścił przed laty"

Miał do odbycia karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności, od 2020 roku był poszukiwany listem gończym. Policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań na Wilanowie i poprosili o pomoc strażaków, którzy wyważyli drzwi.

- 30-letni mieszkaniec dzielnicy Wilanów doskonale wiedział, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Nie miał jednak zamiaru dobrowolnie odpowiedzieć za przestępstwo z przeszłości - przekazuje w komunikacie asp. Iwona Kijowska z mokotowskiej policji.

Kiedy kryminalni zapukali do jego drzwi, udawał, że w nikogo nie ma. - Policjanci byli jednak przekonani, że w lokalu przebywa poszukiwany 30-latek. Dlatego do pomocy wezwali strażaków z odpowiednim sprzętem. Poszukiwanemu zostały odcięte wszelkie drogi ewentualnej ucieczki. Kiedy mundurowi weszli do mieszkania, 30-latek zrozumiał, że jednak odpowie za przestępstwo, którego się dopuścił - informuje asp. Iwona Kijowska.