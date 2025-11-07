Samochód w sklepie z zabawkami. "Kierująca pomyliła hamulec z gazem"

Samochód wjechał w sklep z zabawkami Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, do zdarzenia doszło przy ulicy Vogla w Wilanowie.

- Kierująca osobowym bmw wjechała w witrynę sklepu z zabawkami - przekazał nasz reporter.

Jak się dowiedział, kobieta po opuszczeniu samochodu na parkingu zauważyła, że pojazd się toczy. Spanikowała i wskoczyła do środka, aby go zatrzymać. Jednak, jak twierdzą świadkowie, zamiast pedału hamulca, nacisnęła gaz. Bmw ma zaklejoną tablicę rejestracyjną - zasłoniła ją kierująca, bo nie chce być "sławna".

Na miejsce przyjechała straż pożarna, która będzie wyciągać pojazd. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że nikomu nic się nie stało.

Samochód wjechał w sklep z zabawkami Samochód wjechał w sklep z zabawkami Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Samochód wjechał w sklep z zabawkami Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Samochód wjechał w sklep z zabawkami Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl