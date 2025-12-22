Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany

Do wypadku doszło na trasie S2 w rejonie węzła Wilanów na jezdni w kierunku Terespola. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 1.34.
- Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Trafiły do szpitala - przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Sprawca wypadku był pijany
Jak poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, w wypadku uczestniczyły audi i toyota.
- Kierujący audi, 36-letni obywatel Polski, jadąc w kierunku Terespola zjechał z prawego pasa na środkowy i najechał na toyotę kierowaną przez 26-letniego obywatela Zimbabwe. W wyniku zderzenia oba pojazdy uderzyły w bariery energochłonne - opisał policjant.
Do szpitala zabrani zostali: kierujący audi oraz pasażerowie toyoty: 26-latek i 18-latek.
- Badania krwi wykazały, że sprawca wypadku - 36-latek z audi miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie - powiedział aspirant Sobótka.
Przez ponad trzy godziny droga w kierunku Terespola była zablokowana. Policjanci kierowali kierowców na objazdy. Utrudnienia zakończyły się około godziny 5.
