Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany

Do wypadku doszło na trasie S2 w rejonie węzła Wilanów na jezdni w kierunku Terespola. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 1.34.

- Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Trafiły do szpitala - przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Sprawca wypadku był pijany

Jak poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, w wypadku uczestniczyły audi i toyota.

- Kierujący audi, 36-letni obywatel Polski, jadąc w kierunku Terespola zjechał z prawego pasa na środkowy i najechał na toyotę kierowaną przez 26-letniego obywatela Zimbabwe. W wyniku zderzenia oba pojazdy uderzyły w bariery energochłonne - opisał policjant.

Do szpitala zabrani zostali: kierujący audi oraz pasażerowie toyoty: 26-latek i 18-latek.

- Badania krwi wykazały, że sprawca wypadku - 36-latek z audi miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie - powiedział aspirant Sobótka.

Przez ponad trzy godziny droga w kierunku Terespola była zablokowana. Policjanci kierowali kierowców na objazdy. Utrudnienia zakończyły się około godziny 5.

