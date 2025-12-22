Logo TVN Warszawa

Wilanów

Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Policja
W nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie S2 zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały ranne. Sprawca wypadku był pijany.

Do wypadku doszło na trasie S2 w rejonie węzła Wilanów na jezdni w kierunku Terespola. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 1.34.

- Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Trafiły do szpitala - przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Sprawca wypadku był pijany

Jak poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, w wypadku uczestniczyły audi i toyota.

- Kierujący audi, 36-letni obywatel Polski, jadąc w kierunku Terespola zjechał z prawego pasa na środkowy i najechał na toyotę kierowaną przez 26-letniego obywatela Zimbabwe. W wyniku zderzenia oba pojazdy uderzyły w bariery energochłonne - opisał policjant.

Do szpitala zabrani zostali: kierujący audi oraz pasażerowie toyoty: 26-latek i 18-latek.

- Badania krwi wykazały, że sprawca wypadku - 36-latek z audi miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie - powiedział aspirant Sobótka.

Przez ponad trzy godziny droga w kierunku Terespola była zablokowana. Policjanci kierowali kierowców na objazdy. Utrudnienia zakończyły się około godziny 5.

Czytaj też: Wjechał na pasy, gdy przechodził nimi pieszy. Szokujące nagranie

Klatka kluczowa-113168
O krok od potrącenia pieszego
Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

