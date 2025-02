Działka w Wilanowie sprzedana. Kupił ją deweloper mieszkaniowy

Posłuchaj Wstrzymaj Atrakcyjna działka w Wilanowie trafiła w ręce dewelopera mieszkaniowego Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"W styczniu 2025 roku firma zakończyła sprzedaż działki o wartości 55 mln euro (około 230 milionów złotych) na warszawskim Wilanowie" - podała firma GTC. Chodzi o nieruchomość na obrzeżach miasteczka Wilanów, gdzie od lat planowano wybudowanie centrum handlowego. Teren kupił deweloper mieszkaniowy.

Mowa o atrakcyjnym i na ten moment pustym, rozległym terenie u zbiegu ulic Przyczółkowej i Branickiego otoczonym blokami Miasteczka Wilanów.

"Działka na Wilanowie została sprzedana jednemu z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce za 55 mln euro, co odzwierciedlało 20% premii do jej ostatniej wartości księgowej" - zachwala w komunikacie firma GTC. Wspomina także przy okazji o drugim sukcesie: sprzedaży budynku biurowego Matrix C w Zagrzebiu za 27 milionów euro. "Dodatkowo sprzedaż budynku Matrix C, będącego częścią kompleksu biurowego Matrix Office Park w Zagrzebiu, przyniosła GTC 13 mln euro wolnych środków pieniężnych. Budynek został sprzedany za jego wartość księgową wynoszącą 27 mln euro" - podaje.

Atrakcyjna działka w Wilanowie sprzedana deweloperowi Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Miała być galeria handlowa

"Gazeta Stołeczna", która jako pierwsza opisała inwestycję ustaliła, że sześć hektarów działki w Wilanowie trafiło w ręce dewelopera mieszkaniowego - firmy Robyg. Ta decyzja według "Stołecznej" zamyka dyskusję o planowanej tu od blisko 20 lat galerii handlowej.

W 2016 roku informowaliśmy na tvnwarszaw.pl o tym, że trwał spór o kształt i skalę przyszłej galerii handlowej. Skomentował go nam wówczas autor masterplanu Miasteczka Wilanów, architekt Guy Perry. Jego koncepcja nie zakładała postawienia w tym miejscu klasycznego molocha ze sklepami. Architektowi marzył się rząd budynków z częściowo zadaszonym pasażem. - Zawsze uważałem, że handlowe centrum Miasteczka Wilanów powinno nawiązywać skalą i architekturą do sąsiadującej zabudowy - zarówno tej zabytkowej, jaki i współczesnej - mówił.

- Teraz, kiedy teren przeznaczony pod budowę centrum jest otoczony ukończonymi i zamieszkałymi już budynkami, jest to jeszcze bardziej oczywiste. Cokolwiek tu powstanie powinno mieć żywe fasady, respektować sąsiedztwo - dodawał.

Podkreślał też, że zawsze rekomendował "zorientowane na zewnątrz, otwarte na otoczenie obiekty handlowo-usługowe".

"Stołeczna" podaje jednak, że w 2010 roku partnerem firmy Polnord, do której należał teren, stała się firma GTC. W 2012 wykupiła udziały partnera i chciała budować galerię handlową na podobieństwo Galerii Mokotów. Mieszkańcy jednak protestowali, nie było też niezbędnych zgód na budowę ze strony ratusza. Kolejną przeszkodą stał się plan zagospodarowania dla tego miejsca w 2020 roku.