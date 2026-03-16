Zjechał do rowu i dachował. Był pijany

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu

Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu na Wawrze.

- Kierowca opla, jadąc ulicą Sejmikową na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu i dachował - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Zdarzenie to widzieli policjanci, dlatego szybko zjawili się na miejscu.

Mundurowi zbadali trzeźwość kierowcy. - Badanie wykazało półtora promila alkoholu - dodał Chmura. 22-letni kierowca opla został zatrzymany. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Auto dachowało na Sejmikowej