Zjechał do rowu i dachował. Był pijany

Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu na Wawrze.
- Kierowca opla, jadąc ulicą Sejmikową na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu i dachował - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Zdarzenie to widzieli policjanci, dlatego szybko zjawili się na miejscu.
Mundurowi zbadali trzeźwość kierowcy. - Badanie wykazało półtora promila alkoholu - dodał Chmura. 22-letni kierowca opla został zatrzymany. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
