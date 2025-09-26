Wypadek w Miedzeszynie Źródło: Mapy Google

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17 w Miedzeszynie.

- Miało miejsce zderzenie dwóch aut na trasie S2 w kierunku S17. Pojazdami podróżowały cztery osoby, nikt nie potrzebował pomocy. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.34 - mówi nam mł. kpt. Radosław Leśnik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W wyniku zderzenia droga została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Akcja zakończyła się o godz. 18.35. Obecnie nie ma już utrudnień.