Wawer

Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję

Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Zatrzymanie podejrzanych o zabójstwo 44-latka
Źródło: KRP Warszawa VII
Zaniepokojony mieszkaniec Wawra zawiadomił policję o tym, że prawdopodobnie usłyszał informację o zabójstwie mężczyzny. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą: 22-latkę i 37-latka.

- Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia, że doszło do zabójstwa. Telefonujący pod numer alarmowy mężczyzna poinformował, że usłyszał słowa "chyba go zabiłeś", wypowiedziała je kobieta do swojego partnera. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Błyskawiczne ustalili niezbędne fakty i rozpoczęli poszukiwanie podejrzewanej o związek z całym zdarzeniem pary - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII w Wawrze.

Zarzuty

Wszyscy policjanci pełniący służbę w komendzie wspólnie skoordynowali siły i dzięki temu dotarli do miejsca, gdzie znajdowali się, 22-latka i 37-latek - zostali zatrzymani.  

- Jak się okazało, w mieszkaniu w Wawrze najprawdopodobniej doszło do zabójstwa 44-latka. W sprawie śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe zatrzymani usłyszeli zarzuty. Kobieta odpowie za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 37-latek z kolei za zabójstwo 44-letniego mężczyzny - poinformowała policjantka.

W sądzie wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt, 22-latka została objęta policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. 

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Śródmieście

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

