Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym

Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Graffiti na zabytkowym murze
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Strażnicy miejscy zatrzymali dwie osoby podejrzane o zniszczenie sprayem ściany przejścia podziemnego na rondzie Mościckiego. 22-latka i jej 17-letni kolega zostali przekazani policji.

W czwartek po godzinie 16, strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie, że w rejonie ronda Ignacego Mościckiego, młodzi ludzie malują graffiti w przejściu podziemnym, w miejscu gdzie jest to zabronione. Zgłaszający na tyle dokładnie opisał wygląd sprawców, że funkcjonariusze nie mieli problemu z ich identyfikacją.

Myśleli, że będą niewidoczni

"Strażnicy sprawnie ujęli dwoje młodych podejrzanych. Okazało się, że to 22-letnia kobieta i jej 17-letni kolega. Dokładnie tak, jak opisywał zgłaszający - oboje byli ubrani na czarno, z kapturami na głowach. Sądzili chyba, że w ten sposób pozostaną niewidoczni. Strażnicy zabezpieczyli na miejscu 12 puszek sprayu oraz wyrzucone do kosza wałki do malowania i tackę na farbę" - przekazała straż miejska.

Ustalono, że sprawcy zdążyli "ozdobić" rysunkami około 20 metrów kwadratowych ściany przejścia dla pieszych. Wysokość szkód oszacuje administrator tego miejsca. Jeśli wartość strat przekroczy 800 złotych, sprawcom grozi zarzut popełnienia przestępstwa. Ujęci zostali przekazani wezwanym na miejsce funkcjonariuszom policji.

"Przypominamy, że w Warszawie jest szereg miejsc, gdzie graffiti jest dozwolone. Można jest znaleźć na stronie ZDM: pod tym linkiem. Legalne jest też malowanie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy obiektu" - zaznaczyli strażnicy.

Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Źródło: Straż miejska
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Źródło: Straż miejska
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Źródło: Straż miejska
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Źródło: Straż miejska
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Źródło: Straż miejska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pseudograffiti na ścianie wieżycy mostu Poniatowskiego
Wyczyścili, po niespełna 12 godzinach znów były pomazane
Śródmieście
Akcja "Street Art Start" na Ochocie
Urzędnicy kontra pseudograffiti. Będą strefy dla legalnej sztuki ulicznej
Ochota
Marszałkowska 24/26
Fatalne wieści o łapaniu grafficiarzy
Ulice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejska
Czytaj także:
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Najnowsze
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Radomiem
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Okolice
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Okolice
Auto wpadło na torowisko na Okopowej
Rozbili się torowisku i uciekli z auta. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery
Wola
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Okolice
Spór o fragment terenu Skry
Urzędnicy kontra golfiści. Spór o działkę na Skrze
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
Okolice
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Okolice
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Okolice
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
Okolice
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Okolice
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta
Praga Południe
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki