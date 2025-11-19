Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny

Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Co wydarzyło się na kolei? To wiemy do tej pory
Źródło: TVN24
W środę po południu doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem człowieka w pobliżu przystanku Warszawa Ursus. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Pruszków-Warszawa Włochy.

- W rejonie stacji Ursus doszło do wypadku z udziałem człowieka i składu Kolei Mazowieckich. Pociągi podmiejskie kursują po jednym torze. Część składów jest kierowana na tor dalekobieżny. Na miejscu pracują służby - podaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Więcej szczegółów przekazano w późniejszym komunikacie PKP PLK. "Dziś, około godziny 15:00, w rejonie stacji Ursus, poza przejściami i przejazdami, na tor wtargnęła osoba postronna pod pociąg Kolei Mazowieckich relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Rembertów. Na miejscu pracują służby" - informują kolejarze.

Zdarzenie potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji. - W okolicy stacji Warszawa Ursus doszło do potrącenia 21-letniego mężczyzny. Poszkodowany nie przeżył - relacjonuje Bartłomiej Śniadała z KSP.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Jak ostrzega Szybka Kolej Miejska, utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników występują na odcinku Pruszków-Warszawa Włochy. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, możliwe są skrócenia i odwołania wybranych kursów.

Pociągi SKM linii S1: - nr 99342/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 15:00) do stacji Pruszków, - nr 99246/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 15:29) do stacji Otwock, na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków pojadą po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji Włochy oraz przystanków Ursus, Ursus Niedźwiadek i Piastów.

O utrudnieniach informuje także Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zdarzenia w rejonie stacji Warszawa Ursus występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" - czytamy na stronie WTP.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana

Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana

Okolice
Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni

Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Koleje Mazowieckie

Udostępnij:
TAGI:
Pociągi w Warszawie
Czytaj także:
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
Komunikacja
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Śródmieście
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Okolice
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
Okolice
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
Śródmieście
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociąg towarowy uderzył w łosia
Okolice
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Okolice
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
Targówek
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
Śródmieście
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
Żoliborz
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
Mokotów
Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom
Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby
Okolice
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
Wawer
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
Śródmieście
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Piwnice XIX-wiecznej kamienicy przy Twardej
Polskie godło z czasów PRL na podłodze piwnicy
Śródmieście
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
Okolice
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Okolice
Wypadek w miejscowości Sielc
Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba w szpitalu. Droga zablokowana
Okolice
Wezwał policję, bo twierdził że zgubił się w lesie
Odnaleźli zaginionego, ale ten twierdził, że pomaga w poszukiwaniach
Okolice
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał
Okolice
Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Szef MON był pytany o kamerę zamontowaną w pobliżu uszkodzonych torów
Okolice
Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności"
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 17 osób trafiło do szpitala
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec
Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach
Okolice
Służby zlikwidowały nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych
Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób
TVN24
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry
Okolice
Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu
Okolice
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki