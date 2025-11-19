Co wydarzyło się na kolei? To wiemy do tej pory Źródło: TVN24

- W rejonie stacji Ursus doszło do wypadku z udziałem człowieka i składu Kolei Mazowieckich. Pociągi podmiejskie kursują po jednym torze. Część składów jest kierowana na tor dalekobieżny. Na miejscu pracują służby - podaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Więcej szczegółów przekazano w późniejszym komunikacie PKP PLK. "Dziś, około godziny 15:00, w rejonie stacji Ursus, poza przejściami i przejazdami, na tor wtargnęła osoba postronna pod pociąg Kolei Mazowieckich relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Rembertów. Na miejscu pracują służby" - informują kolejarze.

Zdarzenie potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji. - W okolicy stacji Warszawa Ursus doszło do potrącenia 21-letniego mężczyzny. Poszkodowany nie przeżył - relacjonuje Bartłomiej Śniadała z KSP.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Jak ostrzega Szybka Kolej Miejska, utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników występują na odcinku Pruszków-Warszawa Włochy. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, możliwe są skrócenia i odwołania wybranych kursów.

Pociągi SKM linii S1: - nr 99342/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 15:00) do stacji Pruszków, - nr 99246/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 15:29) do stacji Otwock, na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków pojadą po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji Włochy oraz przystanków Ursus, Ursus Niedźwiadek i Piastów.

O utrudnieniach informuje także Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zdarzenia w rejonie stacji Warszawa Ursus występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" - czytamy na stronie WTP.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.