W mieszkaniu miał nie tylko narkotyki, ale też broń

Policjanci z Bemowa ustalili, że w jednym z mieszkań w Ursusie mogą znajdować się narkotyki.

- Podczas przeszukania znaleźli marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz grzybki halucynogenne. 29-latek w mieszkaniu miał również dwie jednostki broni oraz amunicję, na które nie posiadał pozwolenia. W sprawie został powołany biegły z zakresu balistyki i fizykochemii. Policjanci zabezpieczyli 6800 złotych na poczet przyszłych kar i grzywien - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV nadkomisarz Marta Sulowska.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających, handlu narkotykami oraz posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Za te przestępstwa może mu grozić nawet do 20 lat więzienia.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.

