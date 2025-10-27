"Wyścigi słoni" na A2, czterech kierowców z mandatami Źródło: Policja Siedlce

Obecne przepisy zakazują kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyprzedzania się na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 złotych i osiem punktów karnych.

Mandaty dla czterech kierowców

"Kilka dni temu policjanci z siedleckiej drogówki, przy wykorzystaniu drona, przeprowadzili działania 'Wyścig słoni'. Na autostradzie A2 obserwowali ruch samochodów ciężarowych. Niestety, czterech kierowców ciężarówek zlekceważyło obowiązujące przepisy, narażając siebie i innych. Za naruszenie przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe funkcjonariusze nałożyli na nich mandaty w wysokości tysiąca złotych oraz przypisali po osiem punktów karnych" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

"Wyścig słoni" na A2 Źródło: Policja Siedlce

Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami ciężarowymi o przestrzeganie przepisów i respektowanie zakazu wyprzedzania na drogach ekspresowych i autostradach. Takie zachowanie nie tylko utrudnia ruch, ale także zwiększa ryzyko kolizji i wypadków.

