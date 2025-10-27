Logo TVN Warszawa
Warszawa
"Wyścigi słoni" na A2

"Wyścigi słoni" na A2, czterech kierowców z mandatami
Źródło: Policja Siedlce
Policjanci z siedleckiej drogówki prowadzili kontrole na autostradzie A2 z wykorzystaniem drona. Zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Kilku kierowców ciężarówek otrzymało wysokie mandaty za "wyścig słoni", czyli niebezpieczne i utrudniające ruch manewry wyprzedzania.

Obecne przepisy zakazują kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyprzedzania się na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 złotych i osiem punktów karnych.

Mandaty dla czterech kierowców

"Kilka dni temu policjanci z siedleckiej drogówki, przy wykorzystaniu drona, przeprowadzili działania 'Wyścig słoni'. Na autostradzie A2 obserwowali ruch samochodów ciężarowych. Niestety, czterech kierowców ciężarówek zlekceważyło obowiązujące przepisy, narażając siebie i innych. Za naruszenie przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe funkcjonariusze nałożyli na nich mandaty w wysokości tysiąca złotych oraz przypisali po osiem punktów karnych" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Źródło: Policja Siedlce
Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami ciężarowymi o przestrzeganie przepisów i respektowanie zakazu wyprzedzania na drogach ekspresowych i autostradach. Takie zachowanie nie tylko utrudnia ruch, ale także zwiększa ryzyko kolizji i wypadków.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Siedlce

Drogi w PolscePolicjaNielegalne wyścigiAutostrada A2
