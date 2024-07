Do poważnego wypadku doszło pod Pułtuskiem. Z wraków wydobywał się dym. W jednym z aut siedziała kobieta, w drugim kilkuletnia dziewczynka. Obie były ranne i potrzebowały pomocy. Uczynili to policjanci, przejeżdżający obok.

Wyciągnęli rannych z wraków

Policjanci w pierwszej kolejności zabezpieczyli swoim pojazdem miejsce zdarzenia. Z uwagi na ryzyko pożaru wydostali ranne osoby z wraków aut. Po udzieleniu im pomocy przedmedycznej objęli poszkodowanych opieką w swoim samochodzie do czasu przyjazdu służb medycznych. Poszkodowane osoby zostały następnie przekazane załogom karetek pogotowia. Poza kobietą i dziewczynką, byli to kierowcy rozbitych aut.

Policjanci na co dzień pełnią służbę w różnych komórkach organizacyjnych. "Jednak bez względu na to, gdzie dany policjant służy, to potrafi profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy. Wszyscy funkcjonariusze już na kursie podstawowym uczą się udzielania pomocy medycznej, ponadto na bieżąco doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie" - podkreśliła w komunikacie policja.