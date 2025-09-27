W niedzielę Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice

Uczestnicy na trasie Maratonu Warszawskiego (wideo archiwalne) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Start 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego został zaplanowany na godzinę 9. Start i meta biegu zostały zlokalizowane przy Pałacu Kultury i Nauki.

Trasa Maratonu Warszawskiego

Uczestnicy pobiegną ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, Sokolą, Zamoyskiego, Targową, aleją Zieleniecką, przez rondo Waszyngtona, aleją Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, Zatylną, Jagiellońską. Dalej przez rondo Starzyńskiego, Starzyńskiego, przez most Gdański, Słomińskiego, Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską, Powązkowską, Tatarską, Ostroroga, Wawrzyszewską, Obozową, Księcia Janusza, przez rondo Legii Warszawa, Księcia Bolesława, Widawską, Wrocławską, Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Kasprowicza, aleją Wittek, Marymoncką, Słowackiego, przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, przez plac Krasińskich, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyską do mety.

Trasa - 47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski

Zawody na dystansie dziesięciu kilometrów wystartują o godzinie 9.45. Uczestnicy będą biegli ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulla’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona do zawrotki na wysokości ulicy Kinowej i z powrotem tą samą trasą do Alej Jerozolimskich, Kruczej, Szpitalnej, przez plac Powstańców Warszawy i Świętokrzyską.

Trasa biegu Warszawska Dycha Źródło: Google Maps

Śródmieście

Stołeczny ratusz poinformował w komunikacie o szczegółach zamknięć poszczególnych ulic znajdujący się na trasie Maratonu Warszawskiego.

W niedzielę, 28 września, po północy zostaną zamknięte obie jezdnie ulicy Marszałkowskiej pomiędzy Królewską a rondem Dmowskiego. O tej porze zostanie wygrodzony także kolejny odcinek ulicy Świętokrzyskiej – pomiędzy Marszałkowską a Mazowiecką i placem Powstańców Warszawy. Ulicą Jasną od Sienkiewicza do Moniuszki będzie można przejechać w dwóch kierunkach. Ruch na Marszałkowską i ten fragment Świętokrzyskiej wróci około godziny 16.

Od godziny 8 zostanie wyłączony z ruchu kolejny fragment Świętokrzyskiej – od ronda ONZ do Emilii Plater. Ten odcinek będzie ponownie przejezdny już około godziny 10.

Od około godziny 8.30 kierowcy nie przejadą Alejami Jerozolimskimi i aleją Poniatowskiego od ronda Dmowskiego do ronda Waszyngtona. Mieszkańcy będą mogli dojechać do ulicy Kruczej. Połączenie z rondem de Gaulle’a straci ulica Nowy Świat od strony placu Trzech Krzyży. Ruch w Alejach oraz na moście Poniatowskiego wróci około godziny 11.30

Również o 8.30 zostanie zamknięty ostatni fragment Świętokrzyskiej – od Mazowieckiej do ulicy Kopernika, a także plac Powstańców Warszawy. Przed gmach NBP samochody wrócą już około godziny 11.30, a na Świętokrzyską – około godziny 16.

Dojazd do szpitala dziecięcego przy ulicy Kopernika będzie możliwy od strony ulicy Tamka.

Praga Południe

Od godziny 8 do 11.30 będzie zamknięta jezdnia ulicy Grochowskiej i Zamoyskiego w kierunku Grochowa, od alei Zielenieckiej do ronda Wiatraczna. Objazd poprowadzi mostem Śląsko-Dąbrowskim do Wisłostrady i mostem Łazienkowskim do alei Stanów Zjednoczonych.

Pół godziny później, czyli od 8.30, zostaną zamknięte obie jezdnie alei Poniatowskiego, alei Waszyngtona od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna oraz aleja Zieleniecka, a także ulice: Targowa (od Kijowskiej do alei Zielenieckiej), Francuska (od Lipskiej do ronda Waszyngtona), Sokola, Zamoście oraz Zamoyskiego (od Marcinkowskiego do Targowej). Na te ulice samochody wrócą także o godzinie 11.30.

Nieco dłużej, bo od godziny 8.30 do południa, będzie zamknięta ulica Wał Miedzeszyński, pomiędzy mostami Łazienkowskim a mostem Świętokrzyskim. Mieszkańcy Saskiej Kępy będą mogli przejechać do ulicy Zwycięzców.

Przez cały czas trwania zawodów będzie utrzymany ruch na lokalnej jezdni alei Waszyngtona. Dojazd do Szpitala Grochowskiego będzie możliwy ulicą Grenadierów, od strony alei Stanów Zjednoczonych.

Praga Północ

O godzinie 8.30 zostaną zamknięte ulice Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, a także Zatylna (w kierunku Jagiellońskiej). Kierowcy nie przejadą nimi do godziny 12.30. Mieszkańcy ulicy Zatylnej wjadą na swoje osiedle boczną jezdnią ulicy Jagiellońskiej. Z kolei ulicą Ratuszową od Jagiellońskiej w kierunku Wisły przejadą wyłącznie osoby dojeżdżające do zoo.

Od 8.30 do 12.30 będzie zamknięty także most Świętokrzyski. Jadący ze Śródmieścia będą musieli skręcić w Wybrzeże Kościuszkowskie.

Od godziny 9 do 13 zostaną wyłączone z ruchu: estakada nad rondem Starzyńskiego oraz jezdnia mostu Gdańskiego prowadzące do Śródmieścia. Kierowcy nie zjadą z przeprawy na ślimak prowadzący do Wybrzeża Helskiego.

Po drugiej stronie Wisły, w tych samych godzinach, będzie zamknięta jezdnia Słomińskiego w kierunku Żoliborza, pomiędzy mostem Gdańskim a rondem Zgrupowania AK "Radosław". Nieprzejezdne będą też ulice Kłopot i Pamiętajcie o Ogrodach.

Ulicą Kłopot kierowcy pojadą tylko w stronę Dworca Gdańskiego.

Od około godziny 10 do 16 kierowcy jadący Słomińskiego w kierunku Pragi nie będą mogli skręcić w ulicę Międzyparkową, a Dawidowskiego dojadą wyłącznie do osiedli i szpitala przy ulicy Inflanckiej.

Wola i Bemowo

Ulice Burakowska, Powązkowska (od skrzyżowania z Rydygiera i Niemena do Okopowej), a także Tatarska będą wyłączone z ruchu od godziny 9 do 13. W tym czasie, w miarę możliwości, na skrzyżowaniu z Burakowską policjanci będą przepuszczali samochody jadące ulicą Piaskową na wprost. Z ulic Duchnickiej oraz Słodowieckiej kierowcy wyjadą wyłącznie w prawo, w stronę alei Armii Krajowej.

Z kolei ulice Ostroroga i Wawrzyszewska będą zamknięte od 9 do 13.30.

Jezdnia ulica Obozowej w stronę Bemowa, od Płockiej do Księcia Janusza, zostanie zamknięta o godzinie 9.30. Do godziny 13.30 będzie nieprzejezdna także ulica Księcia Janusza, pomiędzy Obozową a Księcia Bolesława. Mieszkańcy dojadą do ulicy św. Stanisława. Policjanci będą także starali się przepuszczać samochody w jadące w poprzek Obozowej: z Długomiła do Magistrackiej, z Dahlberga do Deotymy i Dalibora do Ciołka.

Ulice Księcia Bolesława, Widawska, Wrocławska (jezdnia w stronę Bielan, pomiędzy Radiową a Powstańców Śląskich) będą zamknięte w godzinach 9.30-14. W tych samych godzinach zostanie zamknięta także ulica Powstańców Śląskich (obie jezdnie od Wrocławskiej do pętli Nowe Bemowo, a od pętli autobusowej do Maczka jezdnia w kierunku Połczyńskiej).

W ulicę Wrocławską od strony Radiowej będą mogli wjechać wyłącznie mieszkańcy ulicy Kaden-Bandrowskiego. W przeciwnym kierunku na ulicę Wrocławską, od Powstańców Śląskich do Radiowej, wjazd będzie tylko w prawo.

Ulica Piastów Śląskich od strony Żołnierzy Wyklętych straci połączenie z Powstańców Śląskich.

Bielany

Od godziny 9.30 kierowcy nie przejadą jezdnią alei Reymonta w kierunku Bemowa, od Kasprowicza do Maczka. Auta ponownie pojawią się tu o godzinie 14.30. Z ulic: Maczka, Kochanowskiego, Broniewskiego, Żeromskiego i Schroegera kierowcy będą mogli wyjechać wyłącznie w prawo, w stronę Kasprowicza.

Także o godzinie 9.30 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Kasprowicza: od alei Wittek do skrzyżowania z Sokratesa i Przy Agorze będą zamknięte obie nitki, a od Sokratesa do alei Reymonta – jezdnia prowadząca do centrum. Przy czym z ulicy Lindego będzie wyjazd tylko w lewo, w kierunku Słodowca, a jadący ze Słodowca będą musieli skręcić w Lindego. Z ulicy Przytyk będzie można pojechać do Przy Agorze. Z tej ostatniej nie będzie wyjazdu na Kasprowicza. Podstawowa organizacja ruchu wróci tu około godziny 15.

W tych samych godzinach, czyli od 9.30 do 15, będzie wygrodzona połowa jezdni alei Wittek w kierunku Wisły. Z kolei jadący aleją Wittek od strony mostu oraz wyjeżdżający z ulicy Zgrupowania AK "Kampinos" będą kierowani do Nocznickiego. Wyjazd z ulic położonych po północnej stronie alei Wittek będzie poprowadzony przez ulicę Heroldów, a po przeciwnej stronie Marymoncką.

Z Pułkowej na węźle z Marymoncką nie będzie przejazdu prosto. Od godziny 9.30 do 15.30 Marymoncka zostanie zamknięta – od trasy mostu do Doryckiej, a dalej w stronę Żoliborza jezdnia prowadząca do Młocin. Kierowcy bez przeszkód wyjadą z ośrodka Hutnik. Dojazd do Szpitala Bielańskiego będzie możliwy od strony Kasprowicza ulicami Przy Agorze lub Lindego. W miarę możliwości policjanci będą przepuszczali kierowców przejeżdżających z alei Zjednoczenia na wprost do Akademii Wychowania Fizycznego.

Od godziny 9.30 do 15.30 nie będzie wjazdu z Trasy Toruńskiej na Marymoncką.

Żoliborz

Na Słowackiego najpierw będzie zamknięta jezdnia w stronę Bielan. Od Popiełuszki do placu Wilsona zamknięta będzie już cała szerokość ulicy. Auta nie przejadą tędy w godzinach 10-15.30. Ulica Gdańska straci połączenie ze Słowackiego.

Jadący aleją Jana Pawła II od strony Śródmieścia nie wjadą w ulicę Popiełuszki. Za wiaduktem nad torami kolejowymi skręcą w lewo, w Broniewskiego lub w prawo, w aleję Wojska Polskiego, którą dojadą do Felińskiego. Prosto ulicą Popiełuszki będą mogli pojechać wyłącznie mieszkańcy ulicy Krasińskiego. Z kolei osoby wyjeżdżające z osiedli na Popiełuszki dojadą tylko do Krasińskiego lub Czaki.

Ulica Mickiewicza zostanie zamknięta przed placem Wilsona. Na skrzyżowaniu z Potocką kierowcy będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Dalej prosto pojadą wyłącznie mieszkańcy.

Od godziny 10 do 16 jadący ulicą Krasińskiego od strony Wisłostrady, na placu Wilsona skręcą tylko w prawo w Mickiewicza. Z kolei z Mickiewicza od strony placu Inwalidów kierowcy pojadą w stronę Wisłostrady lub dalej Mickiewicza w kierunku Potockiej. Jadący ulicą Krasińskiego za ulicą Felińskiego będą musieli zawrócić.

Na placu Inwalidów, po stronie Felińskiego, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Kierowcy przejadą pomiędzy Czarneckiego a jezdnią alei Wojska Polskiego w stronę Popiełuszki.

Muranów i Nowe Miasto

Kolejne ulice na trasie biegu, czyli: Andersa (od wiaduktu nad torami do Muranowskiej), Muranowska, Bonifraterska i Miodowa będą zamknięte w godzinach 10-16.

Jadący Konwiktorską od Wisły będą kierowani w prawo w Bonifraterską. Z kolei kierowcy jadący Andersa w stronę Żoliborza będą musieli skręcić w Stawki.

Mieszkańcy Starego i Nowego Miasta będą przepuszczani przez policjantów na wysokości ulic: Franciszkańskiej, Świętojerskiej i Długiej w poprzek trasy.

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - zmiany w ruchu Źródło: UM Warszawa

Zmiany w parkowaniu

Oprócz zmian w ruchu zostaną wprowadzone także ograniczenia w parkowaniu. Pierwsze z nich obowiązują od piątku, 26 września, od początku dnia na ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy Marszałkowską a Emilii Plater. Zakaz w tym miejscu będzie obowiązywał do poniedziałku, 29 września, do godziny 1:00.

Z kolei przez całą sobotę i niedzielę, 27-28 września, zakaz parkowania wprowadzono na Emilii Plater, w zatoce postojowej pomiędzy Złotą a Śliską.

Przez całą niedzielę z parkowania zostaną wyłączone pozostałe fragmenty ulicy Świętokrzyskiej.

W niedzielę, 28 września, od godziny 8:00 do 16:00 zakaz parkowania obejmie wszystkie ulice, którymi będą poruszali się uczestnicy obu biegów. Dodatkowo z parkowania wyłączona będzie ulica Sapieżyńska.

Na ulicy Pamiętajcie o Ogrodach ograniczenia będą wprowadzone w godzinach 7:00-11:00.

Utrudnienia w ruchu tramwajów i autobusów

Objazdami pojadą tramwaje: 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 520, Z12.

W czasie maratonu kursowanie linii 409 będzie zawieszone, a "wolne" autobusy wspomogą linię 500.

W niedzielę 29 września biegacze na podstawie numeru startowego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, pociągów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.