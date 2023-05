Spłonęła replika taksówki. Taką samą jeździli "Zmiennicy"

Fiat stylizowany na taksówkę z lat 80.

Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl przekazał, że prawdopodobnie doszło do samozapłonu w komorze silnika. - Spłonął Fiat 125p. To szczególny samochód, ponieważ jest stylizowany na taksówkę Warszawskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego z lat 80. To replika auta, którym poruszali się bohaterowie serialu Stanisława Barei "Zmiennicy" - opisał nasz reporter. Dodał, że samochód należał do firmy, które organizuje tematyczne wycieczki po Warszawie i ma we flocie kilka modeli historycznych aut. Jej kierowcy są także przewodnikami.