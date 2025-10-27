Jak dojechać na cmentarze?

W rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w ruchu. Niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów H (dla prowadzących działalność handlową), T (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i M (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu, a samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci.
Cmentarz Północny
Największe zmiany czekają kierowców w dniu Wszystkich Świętych i w niedzielę, 2 listopada. Wtedy będą zamknięte ulice:
- Wólczyńska od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza (kierowcy przejadą ulicami Sokratesa i Conrada, stąd będzie można dojechać także do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej);
- Arkuszowa od ulicy Estrady do Wólczyńskiej (wjadą tu tylko pojazdy uprawnione i dojeżdżający do posesji), Nocznickiego od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej (możliwy jedynie dojazd do Rokokowej);
- Wóycickiego od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza;
- Opłotek i Palisadowa od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego (możliwy będzie dojazd do posesji przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej, ale mieszkańców będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Wóycickiego).
Na ulicy Wóycickiego, od Pułkowej do Żubrowej, kierowcy przejadą tylko w stronę cmentarza. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.
Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:
- Wólczyńskiej od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza;
- Estrady od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej;
- Palisadowej.
Samochody będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza. Do miejsc postojowych przy bramie północnej kierowcy dojadą ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej, do bramy zachodniej ulicą Estrady, a do parkingu przy bramie południowej ulicami Estrady i Wólczyńską.
Cmentarz Bródnowski
W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:
- wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (kierowcy przejadą przez rondo);
- 11 Listopada od ulicy Letniej do Starzyńskiego, rondo Żaba (z ulic Starzyńskiego i Szwedzkiej w kierunku ronda Żaba skręcą tylko uprawnione pojazdy oraz dojeżdżający do ulic: Staniewickiej, Pożarowej, Oliwskiej, Budowlanej i Odrowąża);
- św. Wincentego do ronda Żaba do skrzyżowania z Gilarską i Matki Teresy z Kalkuty (do kwartału ulic: Podobnej, Rzeszowskiej, Horodelskiej, Rogowskiej i św. Wincentego będzie można wjechać z ulicy Skargi, natomiast do ulic: Niwa, Płosa i Miedza mieszkańcy dojadą od skrzyżowania z Gilarską);
- Odrowąża i Wysockiego od ronda Żaba do Syrokomli (od Trasy Toruńskiej będzie dojazd do ulic: Palestyńskiej, Oliwskiej, Pożarowej i Budowlanej);
- Matki Teresy z Kalkuty od ulicy Wysockiego do Ogińskiego oraz od ulicy Rembielińskiej do św. Wincentego (będzie można dojechać do parkingu strzeżonego);
- Chodecka od ulicy Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (zakaz ruchu nie będzie dotyczył dojazdu do posesji przy Chodeckiej i Balkonowej);
- Kołowa od Handlowej do św. Wincentego,
- Gościeradowska od Kołowej do Borzymowskiej.
Jeden kierunek zostanie wprowadzony na ulicach:
- Matki Teresy z Kalkuty od Rembielińskiej w kierunku Ogińskiego;
- Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty;
- Ogińskiego od ulicy Matki Teresy z Kalkuty w stronę Siedzibnej;
- Smoleńskiej od św. Wincentego w stronę Witebskiej.
Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:
- Borzymowskiej od ulicy Dalanowskiej do Gościeradowskiej,
- Smoleńskiej,
- Witebskiej od Smoleńskiej do Ossowskiego,
- Staniewickiej,
- Pożarowej,
- Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty,
- Chodeckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Matki Teresy z Kalkuty.
Parkingi zostaną wytyczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).
Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy
W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:
- Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej (będzie można pojechać z ulicy Krasińskiego do Tatarskiej);
- jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Ochoty od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza (od Anielewicza będzie można dojechać do ulic Spokojnej i Kolskiej - na zamkniętej jezdni będą dwa kierunki ruchu);
- jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Żoliborza od ulicy Anielewicza do ronda Zgrupowania AK "Radosław" - wjadą tu tylko chcący zostawić samochód na tymczasowym parkingu.
Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:
- Elbląskiej od skrzyżowania z ulicami Przasnyską i Saperską w stronę Krasińskiego;
- Krasińskiego od ulicy Elbląskiej w stronę Broniewskiego;
- Tatarskiej i Ostroroga od ulicy Powązkowskiej w stronę Wawrzyszewskiej;
- Ostroroga od Sołtyka w kierunku Wawrzyszewskiej;
- Wawrzyszewskiej od Ostroroga w kierunku Obozowej;
- św. Stanisława od Wawrzyszewskiej w kierunku Obozowej.
Z kolei na ulicy Piaskowej kierowcy pojadą w dwóch kierunkach.
Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:
- Powązkowskiej od ulicy Rydygiera do Burakowskiej;
- Krasińskiego od ulicy Elbląskiej do Broniewskiego;
- Piaskowej.
Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a ulicą Krasińskiego), Okopowej (na jezdni w kierunku Żoliborza), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.
Cmentarze w Rembertowie i Marysinie
W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:
- Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej,
- Korkowa przy cmentarzu.
Wyłączone z parkowania będą ulice:
- Grzybowa od ulicy Gembarzewskiego do Zygmunta III;
- Dokerów od ulicy Zygmunta III do Fizylierów;
- Zygmunta III pomiędzy ulicą Dokerów a Grzybową;
- Działyńczyków pomiędzy ulicą Dwóch Mieczy a Grzybową.
Cmentarz na Tarchominie
Zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji).
Wyłączone z parkowania będą ulice:
- Mehoffera od ulicy Ceglanej do Ordonówny;
- Majolikowa, Pomorska i Milenijna od ulicy Ćmielowskiej do Mehoffera.
Cmentarze we Włochach i w Ursusie
Zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony zostanie dojazd do posesji). Na ulicy Orłów Piastowskich od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu - od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.
Cmentarz Wolski
Zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.
Cmentarz Wilanowski
Nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny.
Cmentarz na Służewie i Cmentarz Czerniakowski
Nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.
Autorka/Autor: red.
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock