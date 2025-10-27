Jak dojechać na cmentarze?

W sobotę będziemy odwiedzać groby najbliższych (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w ruchu. Niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów H (dla prowadzących działalność handlową), T (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i M (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu, a samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci.

Cmentarz Północny

Największe zmiany czekają kierowców w dniu Wszystkich Świętych i w niedzielę, 2 listopada. Wtedy będą zamknięte ulice:

Wólczyńska od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza (kierowcy przejadą ulicami Sokratesa i Conrada, stąd będzie można dojechać także do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej);

Arkuszowa od ulicy Estrady do Wólczyńskiej (wjadą tu tylko pojazdy uprawnione i dojeżdżający do posesji), Nocznickiego od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej (możliwy jedynie dojazd do Rokokowej);

Wóycickiego od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza;

Opłotek i Palisadowa od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego (możliwy będzie dojazd do posesji przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej, ale mieszkańców będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Wóycickiego).

Na ulicy Wóycickiego, od Pułkowej do Żubrowej, kierowcy przejadą tylko w stronę cmentarza. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Wólczyńskiej od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza;

Estrady od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej;

Palisadowej.

Samochody będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza. Do miejsc postojowych przy bramie północnej kierowcy dojadą ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej, do bramy zachodniej ulicą Estrady, a do parkingu przy bramie południowej ulicami Estrady i Wólczyńską.

Cmentarz Północny 1 i 2 listopada

Cmentarz Bródnowski

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (kierowcy przejadą przez rondo);

11 Listopada od ulicy Letniej do Starzyńskiego, rondo Żaba (z ulic Starzyńskiego i Szwedzkiej w kierunku ronda Żaba skręcą tylko uprawnione pojazdy oraz dojeżdżający do ulic: Staniewickiej, Pożarowej, Oliwskiej, Budowlanej i Odrowąża);

św. Wincentego do ronda Żaba do skrzyżowania z Gilarską i Matki Teresy z Kalkuty (do kwartału ulic: Podobnej, Rzeszowskiej, Horodelskiej, Rogowskiej i św. Wincentego będzie można wjechać z ulicy Skargi, natomiast do ulic: Niwa, Płosa i Miedza mieszkańcy dojadą od skrzyżowania z Gilarską);

Odrowąża i Wysockiego od ronda Żaba do Syrokomli (od Trasy Toruńskiej będzie dojazd do ulic: Palestyńskiej, Oliwskiej, Pożarowej i Budowlanej);

Matki Teresy z Kalkuty od ulicy Wysockiego do Ogińskiego oraz od ulicy Rembielińskiej do św. Wincentego (będzie można dojechać do parkingu strzeżonego);

Chodecka od ulicy Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (zakaz ruchu nie będzie dotyczył dojazdu do posesji przy Chodeckiej i Balkonowej);

Kołowa od Handlowej do św. Wincentego,

Gościeradowska od Kołowej do Borzymowskiej.

Jeden kierunek zostanie wprowadzony na ulicach:

Matki Teresy z Kalkuty od Rembielińskiej w kierunku Ogińskiego;

Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty;

Ogińskiego od ulicy Matki Teresy z Kalkuty w stronę Siedzibnej;

Smoleńskiej od św. Wincentego w stronę Witebskiej.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Borzymowskiej od ulicy Dalanowskiej do Gościeradowskiej,

Smoleńskiej,

Witebskiej od Smoleńskiej do Ossowskiego,

Staniewickiej,

Pożarowej,

Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty,

Chodeckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Matki Teresy z Kalkuty.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).

Cmentarz Bródnowski, 1 i 2 listopada Źródło: UM Warszawa

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej (będzie można pojechać z ulicy Krasińskiego do Tatarskiej);

jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Ochoty od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza (od Anielewicza będzie można dojechać do ulic Spokojnej i Kolskiej - na zamkniętej jezdni będą dwa kierunki ruchu);

jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Żoliborza od ulicy Anielewicza do ronda Zgrupowania AK "Radosław" - wjadą tu tylko chcący zostawić samochód na tymczasowym parkingu.

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

Elbląskiej od skrzyżowania z ulicami Przasnyską i Saperską w stronę Krasińskiego;

Krasińskiego od ulicy Elbląskiej w stronę Broniewskiego;

Tatarskiej i Ostroroga od ulicy Powązkowskiej w stronę Wawrzyszewskiej;

Ostroroga od Sołtyka w kierunku Wawrzyszewskiej;

Wawrzyszewskiej od Ostroroga w kierunku Obozowej;

św. Stanisława od Wawrzyszewskiej w kierunku Obozowej.

Z kolei na ulicy Piaskowej kierowcy pojadą w dwóch kierunkach.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

Powązkowskiej od ulicy Rydygiera do Burakowskiej;

Krasińskiego od ulicy Elbląskiej do Broniewskiego;

Piaskowej.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a ulicą Krasińskiego), Okopowej (na jezdni w kierunku Żoliborza), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Cmentarz Powązkowski 1 i 2 listopada Źródło: UM Warszawa

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej,

Korkowa przy cmentarzu.

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Grzybowa od ulicy Gembarzewskiego do Zygmunta III;

Dokerów od ulicy Zygmunta III do Fizylierów;

Zygmunta III pomiędzy ulicą Dokerów a Grzybową;

Działyńczyków pomiędzy ulicą Dwóch Mieczy a Grzybową.

Cmentarz na Tarchominie

Zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji).

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Mehoffera od ulicy Ceglanej do Ordonówny;

Majolikowa, Pomorska i Milenijna od ulicy Ćmielowskiej do Mehoffera.

Cmentarze we Włochach i w Ursusie

Zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony zostanie dojazd do posesji). Na ulicy Orłów Piastowskich od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu - od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.

Cmentarz Wolski

Zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Cmentarz Wilanowski

Nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny.

Cmentarz na Służewie i Cmentarz Czerniakowski

Nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.

