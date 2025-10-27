Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Jak dojechać na cmentarze?

W sobotę będziemy odwiedzać groby najbliższych (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę będziemy odwiedzać groby najbliższych (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Zbliża się 1 listopada. Wybierając się na stołeczne nekropolie, warto pamiętać, że najbliżej do ich bram dowiozą autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Jak co roku, uruchomiona zostanie specjalna komunikacja miejska, która będzie miała priorytetowy przejazd wokół cmentarzy. Część ulic zmieni się w parkingi, a na innych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

W rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w ruchu. Niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów H (dla prowadzących działalność handlową), T (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i M (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu, a samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci.

Cmentarz Północny

Największe zmiany czekają kierowców w dniu Wszystkich Świętych i w niedzielę, 2 listopada. Wtedy będą zamknięte ulice:

  • Wólczyńska od alei Reymonta do parkingu przy południowej bramie cmentarza (kierowcy przejadą ulicami Sokratesa i Conrada, stąd będzie można dojechać także do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej);
  • Arkuszowa od ulicy Estrady do Wólczyńskiej (wjadą tu tylko pojazdy uprawnione i dojeżdżający do posesji), Nocznickiego od ulicy Kasprowicza do Wólczyńskiej (możliwy jedynie dojazd do Rokokowej);
  • Wóycickiego od ulicy Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza;
  • Opłotek i Palisadowa od ulicy Wólczyńskiej do Wóycickiego (możliwy będzie dojazd do posesji przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej, ale mieszkańców będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Wóycickiego).

Na ulicy Wóycickiego, od Pułkowej do Żubrowej, kierowcy przejadą tylko w stronę cmentarza. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

  • Wólczyńskiej od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza;
  • Estrady od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej;
  • Palisadowej.

Samochody będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza. Do miejsc postojowych przy bramie północnej kierowcy dojadą ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej, do bramy zachodniej ulicą Estrady, a do parkingu przy bramie południowej ulicami Estrady i Wólczyńską.

Cmentarz Północny 1 i 2 listopada
Cmentarz Północny 1 i 2 listopada

Cmentarz Bródnowski

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

  • wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (kierowcy przejadą przez rondo);
  • 11 Listopada od ulicy Letniej do Starzyńskiego, rondo Żaba (z ulic Starzyńskiego i Szwedzkiej w kierunku ronda Żaba skręcą tylko uprawnione pojazdy oraz dojeżdżający do ulic: Staniewickiej, Pożarowej, Oliwskiej, Budowlanej i Odrowąża);
  • św. Wincentego do ronda Żaba do skrzyżowania z Gilarską i Matki Teresy z Kalkuty (do kwartału ulic: Podobnej, Rzeszowskiej, Horodelskiej, Rogowskiej i św. Wincentego będzie można wjechać z ulicy Skargi, natomiast do ulic: Niwa, Płosa i Miedza mieszkańcy dojadą od skrzyżowania z Gilarską);
  • Odrowąża i Wysockiego od ronda Żaba do Syrokomli (od Trasy Toruńskiej będzie dojazd do ulic: Palestyńskiej, Oliwskiej, Pożarowej i Budowlanej);
  • Matki Teresy z Kalkuty od ulicy Wysockiego do Ogińskiego oraz od ulicy Rembielińskiej do św. Wincentego (będzie można dojechać do parkingu strzeżonego);
  • Chodecka od ulicy Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (zakaz ruchu nie będzie dotyczył dojazdu do posesji przy Chodeckiej i Balkonowej);
  • Kołowa od Handlowej do św. Wincentego,
  • Gościeradowska od Kołowej do Borzymowskiej.

Jeden kierunek zostanie wprowadzony na ulicach:

  • Matki Teresy z Kalkuty od Rembielińskiej w kierunku Ogińskiego;
  • Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty;
  • Ogińskiego od ulicy Matki Teresy z Kalkuty w stronę Siedzibnej;
  • Smoleńskiej od św. Wincentego w stronę Witebskiej.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

  • Borzymowskiej od ulicy Dalanowskiej do Gościeradowskiej,
  • Smoleńskiej,
  • Witebskiej od Smoleńskiej do Ossowskiego,
  • Staniewickiej,
  • Pożarowej,
  • Rembielińskiej od ulicy Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty,
  • Chodeckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Matki Teresy z Kalkuty.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).

Cmentarz Bródnowski, 1 i 2 listopada
Cmentarz Bródnowski, 1 i 2 listopada
Źródło: UM Warszawa

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

  • Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej (będzie można pojechać z ulicy Krasińskiego do Tatarskiej);
  • jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Ochoty od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza (od Anielewicza będzie można dojechać do ulic Spokojnej i Kolskiej - na zamkniętej jezdni będą dwa kierunki ruchu);
  • jezdnia ulicy Okopowej w kierunku Żoliborza od ulicy Anielewicza do ronda Zgrupowania AK "Radosław" - wjadą tu tylko chcący zostawić samochód na tymczasowym parkingu.

Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na ulicach:

  • Elbląskiej od skrzyżowania z ulicami Przasnyską i Saperską w stronę Krasińskiego;
  • Krasińskiego od ulicy Elbląskiej w stronę Broniewskiego;
  • Tatarskiej i Ostroroga od ulicy Powązkowskiej w stronę Wawrzyszewskiej;
  • Ostroroga od Sołtyka w kierunku Wawrzyszewskiej;
  • Wawrzyszewskiej od Ostroroga w kierunku Obozowej;
  • św. Stanisława od Wawrzyszewskiej w kierunku Obozowej.

Z kolei na ulicy Piaskowej kierowcy pojadą w dwóch kierunkach.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach:

  • Powązkowskiej od ulicy Rydygiera do Burakowskiej;
  • Krasińskiego od ulicy Elbląskiej do Broniewskiego;
  • Piaskowej.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a ulicą Krasińskiego), Okopowej (na jezdni w kierunku Żoliborza), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Cmentarz Powązkowski 1 i 2 listopada
Cmentarz Powązkowski 1 i 2 listopada
Źródło: UM Warszawa

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

  • Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej,
  • Korkowa przy cmentarzu.

Wyłączone z parkowania będą ulice:

  • Grzybowa od ulicy Gembarzewskiego do Zygmunta III;
  • Dokerów od ulicy Zygmunta III do Fizylierów;
  • Zygmunta III pomiędzy ulicą Dokerów a Grzybową;
  • Działyńczyków pomiędzy ulicą Dwóch Mieczy a Grzybową.

Cmentarz na Tarchominie

Zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji).

Wyłączone z parkowania będą ulice:

  • Mehoffera od ulicy Ceglanej do Ordonówny;
  • Majolikowa, Pomorska i Milenijna od ulicy Ćmielowskiej do Mehoffera.

Cmentarze we Włochach i w Ursusie

Zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony zostanie dojazd do posesji). Na ulicy Orłów Piastowskich od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu - od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.

Cmentarz Wolski

Zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Cmentarz Wilanowski

Nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny.

Cmentarz na Służewie i Cmentarz Czerniakowski

Nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
CmentarzeWszystkich ŚwiętychWszystkich Świętych na drogach
Czytaj także:
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
Ulice
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
Okolice
Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
Włochy
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
Włochy
Trasa S7 na odcinku Czosnów - Modlin
W grze poznał koleżankę. 13-latek jechał do niej rowerem trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą
Okolice
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
Mokotów
W którym mieście piesi są najmniej bezpieczni? Sprawdzamy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał na pasach, grozi mu pięć lat więzienia
Okolice
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Pożar auta przed stacją paliw
Wybuch i pożar auta przy stacji paliw. Nagranie
Włochy
Burmistrz Woli chce ograniczeń w parkowaniu hulajnóg (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz Woli chce ograniczyć pozostawianie hulajnóg
Wola
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
Okolice
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
Ochota
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
Okolice
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Okolice
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
Białołęka
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
Bielany
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
Okolice
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Okolice
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki