Okleją taksówki na tęczowo. Część kierowców była przeciw

27 procent pasażerów nie wsiadłoby do tęczowej taksówki

Przeprowadzono też badania wśród pasażerów i kierowców. Z ankiety przeprowadzonej wśród 2300 pasażerów z polskich miast wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że marki w Polsce powinny włączać się w aktywności wspierające społeczność LGBT+ i zwiększające świadomość społeczeństwa na jej temat (36 procent odpowiedziało "nie", a 8 procent deklaruje brak zdania). Ponad połowa badanych twierdzi, że pozytywnie reaguje na takie działania, co trzecia osoba twierdzi, że budzi to ich negatywną reakcję.

Badani zapytani o to, czy wsiedliby do taksówki oklejonej w barwy flagi LGBT+ w 67 procentach odpowiedzieli twierdząco, z czego 60 procent osób wskazało, że "to taksówka jak każda inna" lub "wspieram społeczność LGBT+". Ale 27 procent polskich pasażerów twierdzi jednak, że nie wsiadłoby do takiej taksówki, z czego blisko 7 na 10 motywuje to niezgodnością z ich przekonaniami, a 6 procent obawą przed negatywną reakcją osób z zewnątrz.