Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Remont ulicy Odrowąża. Chcą zdążyć przed zimą

W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Drogowcy planują wymianę nawierzchni na Targówku
Źródło: Google Maps
Drogowcy zamierzają wyremontować w weekend ulicę Odrowąża. W pierwszym etapie zajmą się jezdnią w kierunku ronda Żaba. Utrudnienia w ruchu rozpoczną się w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.

Prace drogowe na ulicy Odrowąża rozpoczną się o godzinie 22 w piątek, 28 listopada i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia do godziny 4. Wyremontowany zostanie odcinek ulicy od Staniewickiej do ronda Żaba. Ale przejazd zostanie zablokowany już na wysokości Budowlanej.

Zmiany w organizacji ruchu

Drogowcy ostrzegają, że kierowcy jadący Wysockiego na skrzyżowaniu z ulicami Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty skręcą z jednego pasa w prawo i z dwóch w lewo. Natomiast z Budowlanej nie będzie wyjazdu na Odrowąża, a z ulicy Matki Teresy z Kalkuty będzie można skręcić tylko w prawo.

Objazd zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami: Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego.

Mieszkańcy dojeżdżający do posesji i ulicy Pożarowej będą wyłączeni z zakazu wjazdu w ulicę Odrowąża z Wysockiego. Pojadą tu jednym pasem. "Na skrzyżowaniu z Pożarową będą mogli skręcić w prawo lub zawrócić. Wyjazd z Pożarowej będzie tylko w lewo - w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Ulicą Odrowąża za skrzyżowaniem z Pożarową będą mogli pojechać tylko dojeżdżający do posesji Odrowąża 3B, 9, 11, 13 i do stacji benzynowej.

Zamknięte zostanie skrzyżowanie Odrowąża ze Staniewicką. Dojazd do niej będzie odbywał się ulicą Pożarową.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Odrowąża
Objazd zamkniętego odcinka ulicy Odrowąża
Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy nocne zmienią trasę

Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu autobusów nocnych linii N14 i N64 w kierunku Dworca Centralnego. Ich trasa zmieni się następująco: z ulicy Łojewskiej pojadą Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego do swoich stałych tras.

Nie będzie zmian w kursowaniu tramwajów.

Nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Drugi etap robót planowany jest na kolejny weekend, czyli 5-8 grudnia. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega, że remont całej ulicy dojdzie do skutku, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

Docelowo nowy asfalt zostanie ułożony na odcinku Budowalna - rondo Żaba. Pod ścieralną warstwą nawierzchni ułożone zostaną siatki wzmacniające, co zwiększy trwałość konstrukcji i ograniczy ryzyko spękań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Mokotów
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
Przejście pod peronami na Dworcu Zachodnim wciąż zamknięte
Otworzą przejście na Zachodnim. Kolejarze o niespodziankach
Ochota
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
Śródmieście
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
Śródmieście
policyjny radiowóz w nocy
O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy
Okolice
Zawodnicy Legii Warszawa po meczu piłkarskiej Ligi Konferencji ze Spartą Praga
Trzecia porażka Legii w Europie
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
Okolice
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
Praga Południe
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
Okolice
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Mokotów
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
Wawer
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Siłą próbował się dostać do rękawa prowadzącego do innego samolotu
Włochy
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Na S8 wywróciła się przyczepa z końmi
Na S8 przewróciła się przyczepka, w środku były dwa konie
Okolice
Ćwiczenia służb przy centrum handlowym Reduta i w Parku Szczęśliwickim
Ćwiczenia służb. W scenariuszu dywersanci przebrani za kurierów
Ochota
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca uderzył w nieoznakowany radiowóz
Okolice
Rozbity radiowóz
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu. Tak doszło do wypadku
Bielany
Pijany operator wywrócił koparkę
Wywrócił koparkę i ukrył się w lesie. Był pijany
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Okolice
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
Okolice
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
Okolice
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
Okolice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Śmierć w bramie przy Nowym Świecie. Biegły wyjaśnił, jak zginął Maciej
Alicja Glinianowicz
Kolizja na ulicy Leszno
"Zboczył z toru jazdy". Siedem aut uszkodzonych
Wola
Kolizja w Otwocku
Staranowała rowery i stojak, auto wylądowało na boku
Okolice
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Służby będą ćwiczyć w okolicy centrum handlowego i parku
Ochota
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
Kobieta była "półprzytomna"
Leżała na dworcu, miała pięć promili
Praga Północ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki