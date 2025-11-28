Remont ulicy Odrowąża. Chcą zdążyć przed zimą

Drogowcy planują wymianę nawierzchni na Targówku Źródło: Google Maps

Prace drogowe na ulicy Odrowąża rozpoczną się o godzinie 22 w piątek, 28 listopada i potrwają do poniedziałku, 1 grudnia do godziny 4. Wyremontowany zostanie odcinek ulicy od Staniewickiej do ronda Żaba. Ale przejazd zostanie zablokowany już na wysokości Budowlanej.

Zmiany w organizacji ruchu

Drogowcy ostrzegają, że kierowcy jadący Wysockiego na skrzyżowaniu z ulicami Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty skręcą z jednego pasa w prawo i z dwóch w lewo. Natomiast z Budowlanej nie będzie wyjazdu na Odrowąża, a z ulicy Matki Teresy z Kalkuty będzie można skręcić tylko w prawo.

Objazd zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami: Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego.

Mieszkańcy dojeżdżający do posesji i ulicy Pożarowej będą wyłączeni z zakazu wjazdu w ulicę Odrowąża z Wysockiego. Pojadą tu jednym pasem. "Na skrzyżowaniu z Pożarową będą mogli skręcić w prawo lub zawrócić. Wyjazd z Pożarowej będzie tylko w lewo - w stronę ulicy Matki Teresy z Kalkuty" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Ulicą Odrowąża za skrzyżowaniem z Pożarową będą mogli pojechać tylko dojeżdżający do posesji Odrowąża 3B, 9, 11, 13 i do stacji benzynowej.

Zamknięte zostanie skrzyżowanie Odrowąża ze Staniewicką. Dojazd do niej będzie odbywał się ulicą Pożarową.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Odrowąża Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy nocne zmienią trasę

Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu autobusów nocnych linii N14 i N64 w kierunku Dworca Centralnego. Ich trasa zmieni się następująco: z ulicy Łojewskiej pojadą Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego do swoich stałych tras.

Nie będzie zmian w kursowaniu tramwajów.

Nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Drugi etap robót planowany jest na kolejny weekend, czyli 5-8 grudnia. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega, że remont całej ulicy dojdzie do skutku, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

Docelowo nowy asfalt zostanie ułożony na odcinku Budowalna - rondo Żaba. Pod ścieralną warstwą nawierzchni ułożone zostaną siatki wzmacniające, co zwiększy trwałość konstrukcji i ograniczy ryzyko spękań.

