Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce

Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na jednej z osiedlowych uliczek na warszawskim Targówku zarządca drogi ustawił masywne betonowe zapory, których celem jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Mieszkańcy narzekają na ich estetykę i pokaźne gabaryty. Z kolei dzielnica tłumaczy, że to rozwiązanie tymczasowe.

Bukowiecka na Targówku to niezbyt szeroka, dwukierunkowa ulica prowadząca od Kanału Bródnowskiego do Radzymińskiej. Dominuje tam zabudowa jednorodzinna. Częstym problemem na tego typu osiedlowych uliczkach są zastawione przez samochody chodniki. Władze dzielnicy postanowiły go rozwiązać. Ostatnio na Bukowieckiej pojawiły się biało-czerwone betonowe bloki uniemożliwiające parkowanie. W sieci zawrzało.

"Estetyka rodem z placu budowy"

Dyskusja rozwinęła się pod wpisem dzielnicowego radnego z Prawa i Sprawiedliwości Marcina Skłodowskiego. "Przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na to, co dzieje się właśnie na ulicy Bukowieckiej. Panowie robotnicy kończą ustawiać betonowe zapory, czyli słynne 'dżerseje'. Wygląda to tak doniośle i pancernie, jakby za chwilę miał tędy przejechać sam Donald Trump w swojej opancerzonej limuzynie, a my szykowalibyśmy się na stan najwyższego zagrożenia" - napisał w mediach społecznościowych radny.

Skłodowski zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy prosili o progi zwalniające. "A co dostali? Estetykę rodem z placu budowy autostrady albo tymczasowego poligonu. Beton, beton i jeszcze raz beton. Ciężki, szary i kompletnie nieadekwatny do charakteru naszych ulic" - ocenił radny.

W komentarzach pod wpisem wylało się sporo krytyki na dzielnicę. "Jako mieszkaniec Bukowieckiej potwierdzam, że określenia 'twierdza' i 'bunkier' są bardzo adekwatne. Tym bardziej, że pobliskie ulice np. Hebanowa i Kaktusowa są teraz jednokierunkowe i można poczuć się naprawdę osaczonym. Pochwalam 'wygonienie' samochodów z chodników - ograniczały widoczność, co nawet doprowadzało do kolizji aut przy wyjazdach z posesji. Natomiast ulica wygląda z 'dżersejami' jak plac budowy. Jak można było coś takiego zatwierdzić i przeznaczyć na to publiczne pieniądze" - napisał jeden z komentujących.

Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Rozwiązanie tymczasowe

W październiku radny Skłodowski składał interpelację w sprawie organizacji ruchu na ulicy Bukowieckiej, w której zwracał uwagę na to, że "dżerseje" w tym miejscu są "nieakceptowalne". W odpowiedzi, którą udzieliło radnemu Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, zapewniono, że "bariery betonowe są rozwiązaniem tymczasowym, docelowo po zakończeniu gwarancji na nawierzchnie ul. Bukowieckiej, zarządca drogi zastąpi je zieleńcami".  

O potężne zapory ustawione na Bukowieckiej pytamy rzeczniczkę prasową Targówka Paulinę Borzęcką. Jak wyjaśniła nam w odpowiedzi, zapory są elementem zatwierdzonej przez BZRD stałej organizacji ruchu. - Ustawione zapory są elementem uspokojenia ruchu, które zostało zastosowane w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia prędkości oraz uporządkowanie parkowania w pasie drogowym - tłumaczy Borzęcka.

Wyjaśnia też, że "zapory są czasowym rozwiązaniem obowiązującym do końca gwarancji na wykonaną wcześniej nakładkę asfaltową na ul. Bukowieckiej".

- Docelowo w miejscu zapór planowane jest umieszczenie wykonanie wysp kanalizujących ruch. Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie przepisami zapory muszą mieć barwę biało czerwoną - dodała rzeczniczka Targówka.

Nie precyzuje dokładnie, kiedy zapory znikną i zamontowane zostaną docelowe wysepki.

-

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
Mokotów
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
Weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
Okolice
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy
Okolice
29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Świąteczny pociąg metra
Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy
Komunikacja
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
Okolice
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Okolice
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bielany
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Wola
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Okolice
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Okolice
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Okolice
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Okolice
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
Bemowo
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
Śródmieście
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie
Artur Węgrzynowicz
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR przed centrum handlowym. Zabrał rannego rowerzystę
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Stał na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki