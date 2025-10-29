Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu

Obrońcy Mieszka R. o przedłużeniu aresztu i badaniach psychiatrycznych

- Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Mieszko R. przez cztery tygodnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy – do połowy lutego 2026 roku.

Brutalny atak na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Działania służb na terenie kampusu głównego UW Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Uczczenie minutą ciszy na terenie Kampusu Głównego UW w Warszawie tragicznie zmarłej kobiety, 8 maja 2025 r. Źródło: PAP/Szymon Pulcyn