Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu

- Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Mieszko R. przez cztery tygodnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej.
Wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy – do połowy lutego 2026 roku.
Brutalny atak na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.
Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.
Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
Autorka/Autor: katke
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP