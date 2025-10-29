Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu

Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Obrońcy Mieszka R. o przedłużeniu aresztu i badaniach psychiatrycznych
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zakończyła się obserwacja psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o brutalne zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Mężczyzna ma zostać przetransportowany do aresztu śledczego w Radomiu.

- Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Mieszko R. przez cztery tygodnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, był poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy – do połowy lutego 2026 roku.

Brutalny atak na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Działania służb na terenie kampusu głównego UW
Działania służb na terenie kampusu głównego UW
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. 

Uczczenie minutą ciszy na terenie Kampusu Głównego UW w Warszawie tragicznie zmarłej kobiety, 8 maja 2025 r.
Uczczenie minutą ciszy na terenie Kampusu Głównego UW w Warszawie tragicznie zmarłej kobiety, 8 maja 2025 r.
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim
Jest wstępna opinia psychiatryczna podejrzanego o morderstwo na UW

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieProkuratura
Czytaj także:
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
Bielany
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
Wola
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Okolice
Aplikacja mObywatel
Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków
Śródmieście
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
Okolice
PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
Warszawa Centralna przez tydzień bez pociągów. Znamy szczegóły
Śródmieście
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Śródmieście
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Okolice
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Okolice
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu przyklejonego do ściany
Klaudia Kamieniarz
Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie
Cysterna z azotem na boku. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
Wola
Ulica Karowa, 1948r.
Niepublikowane zdjęcia powojennej Warszawy
Piotr Bakalarski
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
Okolice
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
Praga Północ
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
Praga Południe
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
Śródmieście
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Śródmieście
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej
Okolice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
Śródmieście
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Śródmieście
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Śródmieście
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki