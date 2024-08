Złote Tarasy oblane farbą. Kolejna akcja Ostatniego Pokolenia

"W kolejnym roku szkolnym i kolejnym roku pracy ludzie muszą domagać się zmiany, ponieważ rząd inaczej nadal będzie lekceważyć nasze podstawowe bezpieczeństwo. Napędzanie kryzysu klimatycznego sprawia, że świat, w którym dorastać będą dzieci, które we wrześniu idą do szkoły, będzie dużo bardziej niebezpieczny niż ten, w którym żyjemy dzisiaj" - napisali w przesłanym mediom komunikacie aktywiści.

Zaznaczyli, że kryzys klimatyczny oznacza załamanie się wzorców pogodowych, utraty plonów i załamanie się łańcuchów dostaw żywności, miliardy uchodźców i wojny o zasoby. "To wszystko w perspektywie następnych kilkunastu do kilkudziesięciu lat" - dodali.

Ostatnie Pokolenie apeluje do rodzin: "Co powiemy dzieciom, jeśli nic nie zrobimy? Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem, które może zatrzymać to szaleństwo. Musimy zrobić to dla naszych dzieci, dla naszego młodszego rodzeństwa i dla naszych bliskich".