Śródmieście

Zadymienie w archiwum UOKiK i ewakuacja

Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Straż pożarna interweniowała w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na poziomie podziemnego archiwum pojawiło się zadymienie. Ponad stu pracowników instytucji zostało ewakuowanych.

We wtorek przed południem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy. Jak przekazał nam aspirant Tomasz Łukasik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, dym pojawił się na poziomie -1, czyli w archiwum instytucji.

- Zadymienie pochodziło z kanałów wentylacyjnych i już ustąpiło. Z obsługą budynku sprawdzamy, co mogło być jego przyczyną - mówi strażak.

Jak podkreśla, że nie ma żadnego zagrożenia i nikt nie został poszkodowany. - 120 osób zostało ewakuowanych jeszcze przed przybyciem na miejsce naszych zastępów - dodaje. I zaznacza, że mogą już one powrócić do budynku.

Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

- Doszło najprawdopodobniej do zwarcia i zadymienia. Nic poważnego się nie stało, nikt nie ucierpiał - podkreśla Andrzej Onyszko z Biura Prasowego UOKiK.

Potwierdza też, że wdrożona została procedura ewakuacji pracowników. Jak zaznacza, w części budynku toczą się obecnie prace remontowe, jest ona więc wyłączona z użytkowania.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

pożar Straż pożarna UOKiK
