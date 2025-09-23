Zadymienie w archiwum UOKiK i ewakuacja

We wtorek przed południem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy. Jak przekazał nam aspirant Tomasz Łukasik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, dym pojawił się na poziomie -1, czyli w archiwum instytucji.
- Zadymienie pochodziło z kanałów wentylacyjnych i już ustąpiło. Z obsługą budynku sprawdzamy, co mogło być jego przyczyną - mówi strażak.
Jak podkreśla, że nie ma żadnego zagrożenia i nikt nie został poszkodowany. - 120 osób zostało ewakuowanych jeszcze przed przybyciem na miejsce naszych zastępów - dodaje. I zaznacza, że mogą już one powrócić do budynku.
- Doszło najprawdopodobniej do zwarcia i zadymienia. Nic poważnego się nie stało, nikt nie ucierpiał - podkreśla Andrzej Onyszko z Biura Prasowego UOKiK.
Potwierdza też, że wdrożona została procedura ewakuacji pracowników. Jak zaznacza, w części budynku toczą się obecnie prace remontowe, jest ona więc wyłączona z użytkowania.
