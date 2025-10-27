Kierowca wjechał w barierki na moście Poniatowskiego Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kierowca po zderzeniu ze śmieciarką wjechał na chodnik, następnie uderzył w barierki mostu. Były utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku centrum.

Na miejscu pracowała policja. - Doszło do zderzenia osobowego volkswagena ze śmieciarką. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji, kierujący volkswagenem obywatel Ukrainy, nie posiadał uprawnień. Nikomu nic się nie stało - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

