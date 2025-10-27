Na moście Poniatowskiego w kierunku centrum samochód osobowy uderzył w barierki i blokował buspas. Auto zderzyło się wcześniej ze śmieciarką, która zdążyła już odjechać - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.
Kierowca po zderzeniu ze śmieciarką wjechał na chodnik, następnie uderzył w barierki mostu. Były utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku centrum.
Na miejscu pracowała policja. - Doszło do zderzenia osobowego volkswagena ze śmieciarką. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji, kierujący volkswagenem obywatel Ukrainy, nie posiadał uprawnień. Nikomu nic się nie stało - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl