Śródmieście

Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego

Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Kierowca wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na moście Poniatowskiego w kierunku centrum samochód osobowy uderzył w barierki i blokował buspas. Auto zderzyło się wcześniej ze śmieciarką, która zdążyła już odjechać - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Kierowca po zderzeniu ze śmieciarką wjechał na chodnik, następnie uderzył w barierki mostu. Były utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku centrum.

Na miejscu pracowała policja. - Doszło do zderzenia osobowego volkswagena ze śmieciarką. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji, kierujący volkswagenem obywatel Ukrainy, nie posiadał uprawnień. Nikomu nic się nie stało - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawieWypadki
