Śródmieście

W tych dniach będą wyły syreny

Syreny alarmowe Warszawa
Syreny alarmowe Warszawa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W dniach 15-18 grudnia, w godzinach 8-15, mieszkańcy Warszawy i okolic mogą spodziewać się dźwięku syren alarmowych. Służby będą sprawdzać działanie systemu ostrzegania ludności o zagrożeniu w ramach ćwiczenia Syrena-25.

W trakcie ćwiczenia emitowane będą sygnały akustyczne, tj. ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu. Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania.

"W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia" - podkreślono w komunikacie.

Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami
Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Okolice

