W tych dniach będą wyły syreny

W trakcie ćwiczenia emitowane będą sygnały akustyczne, tj. ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu. Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania.

"W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia" - podkreślono w komunikacie.

