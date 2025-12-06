W tych dniach będą wyły syreny

W trakcie ćwiczenia emitowane będą sygnały akustyczne, tj. ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu. Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania.
"W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia" - podkreślono w komunikacie.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl