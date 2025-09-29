Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański

"Trzymaj się mocno". Tramwaje Warszawskie ku przestrodze opublikowały nagrania z kamer monitoringu Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Na odcinku od ronda Zgrupowania AK 'Radosław' do mostu Gdańskiego jeździmy po nowych torach, przebudowaliśmy odwodnienie. Zazieleniliśmy tory rozchodnikiem na odcinku od Dworca Gdańskiego w stronę ronda Zgrupowania AK 'Radosław'. 'Zielony dywan' na odcinku w stronę mostu Gdańskiego pojawi się późną jesienią, w ramach oddzielnej umowy" - podały Tramwaje Warszawskie.

Jak zaznaczono, przystanki Baseny Inflacka są szersze i w nowym miejscu - po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Pamiętajcie o Ogrodach.️ Dzięki temu dojście do Arkadii jest krótsze - do pokonania jest mniej świateł.

Oprócz tego przystanek Dworzec Gdański jest dłuższy. Bezpieczniejsze jest także dojście do przystanku Park Traugutta - przesunięte przejście dla pieszych jest "chronione" wsypowymi progami spowalaniającymi. Docelowo ZDM planuje w tym miejscu sygnalizację

Wymienili cały układ torowy

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz przekazał, że wymieniony został cały układ torowy od ronda Radosława do wlotu mostu Gdańskiego.

- Na części torowiska wymieniliśmy konstrukcję. Do przystanku Dworzec Gdański na bezpodsypkową, umożliwiającą położenie rozchodnika - dodał.

Na wysokości mostu Gdańskiego nie będzie takiej konstrukcji, bo za jakiś czas Zarząd Dróg Miejskich planuje wyprostować geometrię ulicy Słomińskiego, a żeby to zrobić, tramwajarze muszą wykonać drobną korektę torowiska.

- Gdy będzie konstrukcja podsypkowa, to przeprowadzenie takiej korekty jest łatwiejsze i szybsze, to kwestia kilku dni - zaznaczył Niklewicz.

W trakcie remontu przebudowany zostanie przystanek tramwajowy Dworzec Gdański, tak by był w pełni funkcjonalny.

Od ronda "Radosława" do mostu Gdańskiego tramwaje jeżdżą po nowych torach Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie Id ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach Źródło: Tramwaje Warszawskie