Śródmieście

Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański

"Trzymaj się mocno". Tramwaje Warszawskie ku przestrodze opublikowały nagrania z kamer monitoringu
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Od poniedziałku, 29 września, czyli zgodnie z terminem, na ulicę Słomińskiego wróciły linie 1, 6 i 28. Dodatkowo kursuje 27, która czasowo zastępuje linie 18 i 68 w dojeździe do pętli Żerań FSO. Ruch został wznowiony także na moście Gdańskim.

"Na odcinku od ronda Zgrupowania AK 'Radosław' do mostu Gdańskiego jeździmy po nowych torach, przebudowaliśmy odwodnienie. Zazieleniliśmy tory rozchodnikiem na odcinku od Dworca Gdańskiego w stronę ronda Zgrupowania AK 'Radosław'. 'Zielony dywan' na odcinku w stronę mostu Gdańskiego pojawi się późną jesienią, w ramach oddzielnej umowy" - podały Tramwaje Warszawskie.

Jak zaznaczono, przystanki Baseny Inflacka są szersze i w nowym miejscu - po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Pamiętajcie o Ogrodach.️ Dzięki temu dojście do Arkadii jest krótsze - do pokonania jest mniej świateł.

Oprócz tego przystanek Dworzec Gdański jest dłuższy. Bezpieczniejsze jest także dojście do przystanku Park Traugutta - przesunięte przejście dla pieszych jest "chronione" wsypowymi progami spowalaniającymi. Docelowo ZDM planuje w tym miejscu sygnalizację

Wymienili cały układ torowy

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz przekazał, że wymieniony został cały układ torowy od ronda Radosława do wlotu mostu Gdańskiego.

- Na części torowiska wymieniliśmy konstrukcję. Do przystanku Dworzec Gdański na bezpodsypkową, umożliwiającą położenie rozchodnika - dodał.

Na wysokości mostu Gdańskiego nie będzie takiej konstrukcji, bo za jakiś czas Zarząd Dróg Miejskich planuje wyprostować geometrię ulicy Słomińskiego, a żeby to zrobić, tramwajarze muszą wykonać drobną korektę torowiska.

- Gdy będzie konstrukcja podsypkowa, to przeprowadzenie takiej korekty jest łatwiejsze i szybsze, to kwestia kilku dni - zaznaczył Niklewicz.

W trakcie remontu przebudowany zostanie przystanek tramwajowy Dworzec Gdański, tak by był w pełni funkcjonalny.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

