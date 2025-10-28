Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy

Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie
Trwają przygotowania do budowy nowego budynku bosmanatu w Porcie Czerniakowskim nad Wisłą. Obiekt ma być ogólnodostępny dla mieszkańców. Obecnie miasto szuka firmy, która zrealizuje założenia zwycięskiego projektu architektonicznego. Sam konkurs został rozstrzygnięty ponad trzy lata temu.

Stołeczny Zarząd Zieleni ogłosił właśnie przetarg na budowę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Urzędnicy wskazują, że teren wokół budynku ulegnie sporym zmianom. Pojawi się dużo nowej zieleni w tym byliny, rośliny cebulowe, trawy ozdobne, krzewy i drzewa, ogród deszczowy oraz plac zabaw.

Nowy bosmanat będzie ogólnodostępny

"Nowy budynek będzie składał się z dwóch części. Niższa będzie pełnić funkcję czysto użytkową - znajdzie się tu wypożyczalnia sprzętu, warsztat oraz pomieszczenie do przechowywania małych jednostek pływających. W budynku będzie także sala treningowa dla wodniackich klubów sportowych, sauny, toalety i prysznice dla użytkowników portu. W wyższym trzypiętrowym budynku mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, sali konferencyjnej oraz tarasu widokowego" - zapowiada warszawska zieleń.

Nowy budynek powstanie w miejscu starego pawilonu bosmanatu. Obiekt o konstrukcji drewniano-żelbetowej będzie miał zielony dach. Dodatkowo zostanie wyposażony w fotowoltaikę i zbiornik retencyjny. Wokół nowego bosmanatu powstaną ścieżki, chodniki i podesty drewniane. Mieszkańcy będą mogli odpocząć na tarasach, leżankach i ławkach. Zainstalowane zostanie oświetlenie oraz monitoring.

Konkurs na projekt rozstrzygnięty ponad trzy lata temu

Zarząd Zieleni informuje, że termin składania ofert mija 26 listopada. "Budowa bosmanatu zaplanowana jest na 21 miesięcy" - zaznaczają urzędnicy. Prace budowlane będą wykonywane zgodnie z projektem pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która w 2022 r. wygrała konkurs. Architekci zaprezentowali projekt szklanej bryły z ażurowymi, stalowymi elementami, które wtapiają się w okoliczną zieleń i betonowe nabrzeże.

W uzasadnieniu sąd konkursowy stwierdził wtedy, że główna nagroda została przyznana w szczególności "za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu". "Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich" – napisano w uzasadnieniu.

ZARZĄD ZIELENI
Park Żerański
Źródło: ZZW / Facebook

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni w Warszawie

