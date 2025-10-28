Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy

Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja Źródło: Zarząd Zieleni w Warszawie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny Zarząd Zieleni ogłosił właśnie przetarg na budowę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim. Urzędnicy wskazują, że teren wokół budynku ulegnie sporym zmianom. Pojawi się dużo nowej zieleni w tym byliny, rośliny cebulowe, trawy ozdobne, krzewy i drzewa, ogród deszczowy oraz plac zabaw.

Nowy bosmanat będzie ogólnodostępny

"Nowy budynek będzie składał się z dwóch części. Niższa będzie pełnić funkcję czysto użytkową - znajdzie się tu wypożyczalnia sprzętu, warsztat oraz pomieszczenie do przechowywania małych jednostek pływających. W budynku będzie także sala treningowa dla wodniackich klubów sportowych, sauny, toalety i prysznice dla użytkowników portu. W wyższym trzypiętrowym budynku mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, sali konferencyjnej oraz tarasu widokowego" - zapowiada warszawska zieleń.

Nowy budynek powstanie w miejscu starego pawilonu bosmanatu. Obiekt o konstrukcji drewniano-żelbetowej będzie miał zielony dach. Dodatkowo zostanie wyposażony w fotowoltaikę i zbiornik retencyjny. Wokół nowego bosmanatu powstaną ścieżki, chodniki i podesty drewniane. Mieszkańcy będą mogli odpocząć na tarasach, leżankach i ławkach. Zainstalowane zostanie oświetlenie oraz monitoring.

Konkurs na projekt rozstrzygnięty ponad trzy lata temu

Zarząd Zieleni informuje, że termin składania ofert mija 26 listopada. "Budowa bosmanatu zaplanowana jest na 21 miesięcy" - zaznaczają urzędnicy. Prace budowlane będą wykonywane zgodnie z projektem pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania, która w 2022 r. wygrała konkurs. Architekci zaprezentowali projekt szklanej bryły z ażurowymi, stalowymi elementami, które wtapiają się w okoliczną zieleń i betonowe nabrzeże.

W uzasadnieniu sąd konkursowy stwierdził wtedy, że główna nagroda została przyznana w szczególności "za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu". "Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta, jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich" – napisano w uzasadnieniu.

Czytaj też: Darmowe atrakcje w nowym parku. To wyjątkowe miejsce

Park Żerański Źródło: ZZW / Facebook