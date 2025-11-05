Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Sikorski do protestujących studentek UW: w Sudanie zginęło więcej osób niż w Gazie

Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski
W trakcie wystąpienia Radosława Sikorskiego na Uniwersytecie Warszawskim na scenę weszły dwie studentki z flagą Palestyny i zarzuciły politykowi wspieranie ludobójstwa w Strefie Gazy. Szef MSZ od razu odpowiedział na te zarzuty.

Studentki Uniwersytetu Warszawskiego weszły na scenę z flagą Palestyny na plecach, wykrzykując, że Sikorski "wspiera ludobójstwo" w Palestynie. Chwilę później ochrona wyprowadziła je z sali.

"W Sudanie ginie więcej ludzi"

- Proszę pozwolić. Jesteśmy na uniwersytecie, wolno mieć inne poglądy. Tylko gdyby panie mogły posłuchać, co mam do powiedzenia – odpowiedział Sikorski.

Jak zaznaczył, wielokrotnie krytykował "zarówno nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy, jak i nielegalne osadnictwo na zachodnim brzegu". – Natomiast nie zapominajmy o tym, skąd wzięła się operacja izraelska w Strefie Gazy. Mianowicie zaczęła się od bezprzykładnego ataku terrorystycznego Hamasu – dodał.

– Chciałbym także paniom protestującym uświadomić, że dosłownie w tych dniach ma miejsce okropna, porażająca masakra w Sudanie. W wojnie domowej w Sudanie ginie więcej ludzi w ostatnich latach niż w Gazie i na Ukrainie razem wziętych i jakoś nie słyszę, żeby panie protestowały – stwierdził Sikorski. – Wystawiacie się na zarzut o hipokryzję – dodał.

Szef MSZ wygłaszał na UW wykład z okazji 80-lecia ONZ.

Sikorski o terminologii

Z kolei na platformie X Sikorski napisał: "Polska, moją decyzją, głosowała za potwierdzeniem obowiązków Izraela jako państwa okupującego te terytoria". Sikorski wyraził także nadzieję, że "studentki Uniwersytetu Warszawskiego rozróżniają takie terminy, jak zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo”. – Definicje te zachodzą na siebie, ale nie są tożsame i można mieć uczciwą różnicę zdań co do konkretnych przypadków – powiedział Sikorski. – Warto ująć się także za tysiącami Chrześcijan mordowanymi w Nigerii – dodał (pisownia oryginalna).

"Słowa trzeba ważyć"

Pod koniec września w radiowej Trójce Radosław Sikorski był pytany, czy w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa, odpowiedział, że "słowa trzeba ważyć". - Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie - mówił.

Według niego, ludobójstwo to jest "celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej". Jak dodał, "gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela".

- To jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej - podkreślił minister.

Szef MSZ był też pytany o stanowisko niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, i Izraela, która orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo. - Ja uważam, że to, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo - odpowiedział minister.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiUniwersytet WarszawskiAutonomia Palestyńska
Czytaj także:
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
Okolice
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
Śródmieście
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
Okolice
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Praga Północ
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Śródmieście
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
Śródmieście
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Śródmieście
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Okolice
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
Śródmieście
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
Śródmieście
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
Okolice
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
Okolice
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
Śródmieście
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
Wilanów
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
Wola
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
Policja zatrzymała sześć osób
Przeszukali cztery miejsca, zatrzymali sześć osób
Bemowo
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta
Okolice
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
Praga Południe
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
Włochy
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Okolice
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Okolice
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Dariusz Gałązka
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki