Nie będzie pojemników na odzież w altanach. Jest inny pomysł

W Warszawie nie będzie dodatkowych kontenerów do segregacji odzieży i tekstyliów. Urzędnicy szukają sposobu na ułatwienie mieszkańcom ich utylizacji. Wkrótce będzie można oddawać je w mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za wyrzucanie takich produktów w osiedlowych altankach można zapłacić karę w postaci podwyższonej opłaty za odbiór śmieci. W ubiegłym roku ich łączna kwota wyniosła niemal milion złotych.

Od nowego roku pojawił się kolejny rodzaj śmieci do segregacji. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, tekstyliów nie wolno już wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Należy je oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w inny sposób wskazany przez gminę. Chodzi tu nie tylko o zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki czy bieliznę, ale także pluszowe zabawki i dywany.

Obecnie w stolicy, zamieszkiwanej przez około dwa miliony osób, funkcjonują tylko cztery PSZOK-i. Znajdują się przy ulicach: Zawodzie 1 w Wilanowie, przy Płytowej 1 na Białołęce, przy Tatarskiej 2/4 na Woli oraz przy Kampinoskiej 1 na Bielanach.

Dotarcie do takiego punktu nie zawsze jest dla mieszkańców łatwe. Dlatego po zmianie przepisów pojawiają się głosy warszawianek i warszawiaków o potrzebie ustawienia dodatkowych kontenerów na tekstylia, które mogłyby znajdować się bliżej ich miejsc zamieszkania. Na początku stycznia rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Monika Beuth odnosiła się do tej kwestii.

- Nie będzie dodatkowych kontenerów na tego typu odpady w wiatach śmietnikowych, co mogłoby generować dodatkowe koszty dla mieszkańców - przekazała Polskiej Agencji Prasowej.

W Warszawie funkcjonują cztery PSZOK Źródło: Fakty TVN

Szykują mobilne punkty odbioru odzieży i tekstyliów

Urzędnicy dostrzegają jednak, że jest to problemem. - Po zmianie przepisów dotyczących selektywnej zbiórki tekstyliów takie sygnały do nas docierają, dlatego cały czas uzupełniamy istniejący system zbierania odzieży i tekstyliów od mieszkańców - zapewnia Marcelina Bogdanowicz z wydziału prasowego stołecznego ratusza.

Miasto planuje umożliwienie przekazywania ich w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak wyjaśnia Bogdanowicz, przygotowane zostały już aneksy do obecnych umów na prowadzenie PSZOK i MPSZOK. - Po ich podpisaniu MPSZOK-i będą mogły przyjmować odpady odzieży i tekstyliów - zapowiada.

- Obecnie MPSZOK-i działają w systemie objazdowym, dwa razy w tygodniu - w środy i soboty. Zatrzymują się w 42 wyznaczonych miejscach na terenie miasta, o określonych godzinach, zgodnie z ustalonym harmonogramem - wskazuje Bogdanowicz.

HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - lewobrzeżna Warszawa

HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - prawobrzeżna Warszawa

PSZOK przy ulicy Tatarskiej Źródło: UM Warszawa

Odzież można oddać, by nadal służyła innym osobom

To nie jedyny sposób na pozbycie się niepotrzebnych ubrań czy zasłon lub pościeli.

- Na terenie miasta ustawione są liczne kontenery organizacji pozarządowych lub fundacji, przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów, w tym ponad 1000 kontenerów PCK - informuje urzędniczka. - Niezależnie od kontenerów zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej, niepotrzebną odzież można również oddać w sieciach sklepów odzieżowych, fundacjach czy sklepach charytatywnych - dodaje.

Co się dzieje z ubraniami kupowanymi przez Europejczyków? Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Miasto podpowiada też, gdzie mieszkańcy mogą szukać alternatywnych rozwiązań. Na stronie urzędu miasta znajduje się lista punktów, gdzie prowadzone są lokalne wymianki używanej odzieży, dzielnicowe garażówki i gdzie znajdziemy dzielnie i podzielnie.

Przykładowo, na Ochocie prowadzona jest OCH Dzielnia, a na Woli Współdzielnik. Takie miejsca odnajdziemy też na Bielanach i Pradze Południe. Regularne wymiany odzieży prowadzone są także w Miejscu Aktywności Lokalnej Kotłownia na Ulrychowie i w Wymienniku Grochowskim w MAL przy ulicy Paca. Niektóre MAL-e prowadzą takie akcje cyklicznie. Inne oferują też dostęp do przestrzeni, gdzie można samodzielnie skorzystać z maszyn do szycia i akcesoriów krawieckich, by naprawić lub przerobić odzież, dając jej drugie życie.

Bielańska dzielnia Bielańska dzielnia znajduje się na ulicy Podczaszyńskiego Źródło: UD Bielany Bielańska dzielnia znajduje się na ulicy Podczaszyńskiego Źródło: UD Bielany Bielańska dzielnia znajduje się na ulicy Podczaszyńskiego Źródło: UD Bielany Bielańska dzielnia znajduje się na ulicy Podczaszyńskiego Źródło: UD Bielany

Niemal milion złotych kar za nieprawidłową segregację śmieci

Jeżeli nie będziemy dbali o segregację odpadów, możemy zostać za to ukarani podwyższeniem miesięcznej opłaty za ich odbiór. - W 2024 roku zostało wydanych 59 decyzji o nałożeniu podwyższonej opłaty za nieprawidłową segregację odpadów na łączną kwotę 936 043,53 złotych - informuje Bogdanowicz.

Obecnie opłata za wywóz śmieci w bloku wynosi 60 złotych od gospodarstwa domowego. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych płacą miesięcznie 91 złotych. Dla tych, którzy segregują odpady w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki dla osób segregujących. W przypadku bloków odpowiedzialność ponoszą solidarnie wszyscy ich mieszkańcy, czyli stawka jest podnoszona dla całego budynku.

Nieprawidłowości lub brak segregowania odpadów są zwykle zgłaszane do urzędu przez odbierające je firmy. Może je także wykryć straż miejska i nałożyć na właściciela posesji mandat karny w wysokości do 500 złotych.